Евросоюз ввел пошлины на плоский прокат "Метинвеста"

Европейская Комиссия (ЕК) приняла решение о введении фиксированной антидемпинговой пошлины в размере 60,5 евро за тонну горячекатаного плоского проката из железа, нелегированной и легированной стали, поставляемого на территорию Европейского Союза (ЕС) с украинских предприятий группы "Метинвест".

Также вводятся фиксированные пошлины для российских, бразильских и иранских производителей, говорится в сообщении ЕК. Сербия была исключена из расследования.

Ранее в сообщениях Еврокомиссии уточнялось, что в расследование попала продукция "Запорожстали" и ММК им.Ильича.

Страна Компания Финальная пошлина, евро/тонна Бразилия ArcelorMittal Brasil 54,5 Aperam Inox America Do Sul 54,5 Companhia Siderurgica Nacional (CSN) 53,4 Usinas Siderurgicas de Minas Gerais 63,0 Gerdau Açominas 55,8 Иран Mobarakeh Steel Company 57,5 Россия НЛМК 53,3 ММК 96,5 Северсталь 17,6 Украина Метинвест 60,5

Источник: Еврокомиссия

Источник Delo.UA в группе "Метинвест" сообщил, что рассматривается возможность замены фиксированной пошлины минимальной ценой импорта.

Ранее ЕК предложила взимать фиксированный сбор за тонну горячекатаного плоского проката вместо адвалорной пошлины.

Летом Еврокомиссия обвинила металлургов из Бразилии, Ирана, России и Украины в демпинге и предложила ввести пошлины на г/к прокат в размере от 5,5% до 33%.