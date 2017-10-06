Евросоюз ввел пошлины на плоский прокат "Метинвеста"

06 октября 2017, 19:09
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Евросоюз принял решение о введении высоких антидемпинговых пошлин на г/к плоский прокат, поставляемый из Украины

Увеличить картинку Запорожсталь

Европейская Комиссия (ЕК) приняла решение о введении фиксированной антидемпинговой пошлины в размере 60,5 евро за тонну горячекатаного плоского проката из железа, нелегированной и легированной стали, поставляемого на территорию Европейского Союза (ЕС) с украинских предприятий группы "Метинвест".

Также вводятся фиксированные пошлины для российских, бразильских и иранских производителей, говорится в сообщении ЕК. Сербия была исключена из расследования.

Ранее в сообщениях Еврокомиссии уточнялось, что в расследование попала продукция "Запорожстали" и ММК им.Ильича.

Страна

Компания

Финальная пошлина,

евро/тонна

Бразилия

ArcelorMittal Brasil

54,5

Aperam Inox America Do Sul

54,5

Companhia Siderurgica Nacional (CSN)

53,4

Usinas Siderurgicas de Minas Gerais

63,0

Gerdau Açominas

55,8

Иран

Mobarakeh Steel Company

57,5

Россия

НЛМК

53,3

ММК

96,5

Северсталь

17,6

Украина

Метинвест

60,5

Источник: Еврокомиссия

Источник Delo.UA в группе "Метинвест" сообщил, что рассматривается возможность замены фиксированной пошлины минимальной ценой импорта.

Ранее ЕК предложила взимать фиксированный сбор за тонну горячекатаного плоского проката вместо адвалорной пошлины.

Летом Еврокомиссия обвинила металлургов из Бразилии, Ирана, России и Украины в демпинге и предложила ввести пошлины на г/к прокат в размере от 5,5% до 33%.

По материалам: "Дело"
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Теги: гмк , метинвест , пошлины , евросоюз , металл , металлургия , экспорт

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