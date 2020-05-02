IT и Телеком 50 минут назад

Facebook планирует развенчивать видеофейки с помощью искуственного интеллекта (ВИДЕО)

Facebook работает над новой разработкой искусственного интеллекта, которая позволит устанавливать разницу между настоящим и подделанным видео

Facebook планирует развенчивать видеофейки с помощью искуственного интеллекта (ВИДЕО) Facebook планирует развенчивать видеофейки с помощью искуственного интеллекта (ВИДЕО)
Фото: Faina Idea

Инженерная команда Facebook активно сотрудничает с коллегами из Google и Amazon для создания нового концепта многофункционального искусственного интеллекта (ИИ), чья цель должна заключаться в первую очередь в раскрытии фейков в различных видеороликах.

Как сообщает Faina Idea, речь идет о том, чтобы бороться с другими ИИ-системами, которые целенаправленно создают видеофейки с участием людей.

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В издании отмечают, что такое направление в развитии искусственного интеллекта в целом носит в себе действительно приоритетный характер, так как возможность связывать фейковые новости и фейковые видео между собой может повлечь весьма катастрофические последствия для массовой общественности.

Именно поэтому команда Facebook активно работает над новой разработкой искусственного интеллекта, которая, на основании анализа различных триггер-паттернов и измененных частей видеокода позволяет устанавливать разницу между настоящим, оригинальным видео и подделанным.

Стоит отметить, что аналогичный проект начинался еще пару лет назад в стане компании, но также она была в большей степени занята разбирательствами, связанными с обвинениями в ее адрес о том, что она нарушает законы и принципы приватности пользовательской информации.

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Faina Idea пишет, что пока что еще рано говорить о конкретных результатах, поскольку компания указывает на тот факт, что предварительный этап по разработке такого контр-ИИ для борьбы с другими ИИ демонстрирует уже некоторые технические трудности — которые активно дорабатываются либо устраняются при содействии аналогичных специалистов из Google и Amazon.

На данном этапе можно лишь отдаленно догадываться о том, в какую сторону пойдет последующее развитие технологии, отмечают в издании.

Напомним, китайский гигант электронной коммерции Alibaba получил патент на блокчейн-систему, которая позволяет определять оригинальность музыкальных композиций и противостоять нарушителям авторских прав.

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