Facebook сообщил о резком скачке прибыли

27 июля 2017, 09:08
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Скачок прибыли корпорации Марка Цукерберга обеспечила, главным образом, реклама на мобильных устройствах

Facebook сообщил о резком скачке прибыли | Компании | Дело Увеличить картинку

Чистая прибыль Facebook во втором квартале 2017 года по сравнению с тем же периодом прошлого года выросла на 71 процент до 3,9 миллиарда долларов. Тот же показатель по итогам первого полугодия составил около 2,3 миллиарда долларов, сообщил глава американской корпорации Марк Цукерберг вечером в среду, 26 июля, после окончания биржевого дня в США.

Оборот компании увеличился на 45 процентов до 9,3 миллиарда долларов. Большая часть из этой суммы — доходы от рекламы, которые выросли на 47 процентов до 9,1 миллиарда долларов. При этом скачок прибыли Facebook принесла в первую очередь реклама на мобильных устройствах. Доля поступлений от рекламных объявлений на смартфонах и планшетах во втором квартале выросла с 84 до 87 процентов. "У нас был хороший второй квартал и хорошее первое полугодие", — резюмировал Цукерберг.

Число пользователей крупнейшей соцсети в мире, по данным на конец июня 2017 года, составило 2,01 миллиарда человек, что на 17 процентов выше, чем год назад. При этом около 1,32 миллиарда человек по всему миру заходили на свою страничку ежедневно.

Как отмечает агентство dpa, показатели отчетности Facebook за второй квартал значительно превзошли прогнозы аналитиков. В последнее время ожидалось, что компании грозит некоторое снижение темпов роста доходов и рекламных поступлений.

По материалам: Deutsche Welle
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Теги: facebook , прибыль , марк цукерберг

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Facebook сообщил о резком скачке прибыли | Компании | Дело
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