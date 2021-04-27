IT и Телеком 1 час назад

Facebook внедрила аудиоплеер Spotify в свое мобильное приложение

Данная функция доступна как для Premium, так и для бесплатных аккаунтов Spotify

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Соцсеть Facebook запустила в своем мобильном приложении мини-плеер, транслирующий из Spotify аудиофайлы, которыми другие пользователи поделились в своей ленте через эту стриминговую платформу, передает AIN.ua.

Потоковая передача из Spotify осуществляется исключительно через приложение Facebook для iOS и Android. При этом данная функция доступна как для Premium, так и для бесплатных аккаунтов Spotify.

Кратко и по делу в Telegram

В то же время аудиоконтент пользователей бесплатной версии платформы будет разбавлен рекламными вставками.

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В свою очередь, авторизованные юзеры Spotify смогут прослушивать воспроизведенные в Facebook записи также и в офлайн-режиме.

Плеер является расширением опции совместного использования в социальных сетях, поддерживаемой Spotify. Таким образом, когда пользователь воспроизводит запись в Facebook впервые, происходит автоматическое переключение в приложение Spotify для авторизации.

Когда именно опция заработает в Украине пока не известно, однако Facebook уже начала распространение обновления.

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При этом лишь неделю назад, 20 апреля Facebook объявил о планах внедрения ряда аудиофункций, в частности возможности искать и прослушивать подкасты: тогда же стало известно и о партнерстве соцсети со Spotify.

Напомним также, что в начале апреля Facebook запустил тестирование нового приложения Hotline, являющегося своеобразный гибридом Instagram Live и Clubhouse.

Источник фото: Depositphotos

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