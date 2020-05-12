"Фармак" запустил арт-акцию для детей своих сотрудников

В фармкомпании "Фармак" предложили детям сотрудников поддержать своими рисунками родителей, которые продолжают ходить на работу в карантин, чтобы производить нужные людям лекарства. Об этом на своей странице в сети Facebook рассказал Владимир Костюк, исполнительный директор ПАО "Фармак".

"#ДякуємоЗаВашуПрацю — под таким хэштегом проходит акция. Трудовые будни фармацевтов, которые помогают медикам бороться с коронавирусом, в ярких красках. Работы юных художников украсили проходную завода. Рисунков с каждым днем становится все больше. Полтора месяца карантина — серьезное испытание для молодого поколения. Трудно удержать энергию детского атома в четырех стенах. Надеемся, что мы смогли разнообразить карантинные будни детей и помочь им проявить свои таланты. Ведь научно доказано, что рисование улучшает настроение и отвлекает от грустных мыслей", — отметил Владимир Костюк.

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По его словам, главная идея, которая читается в большинстве работ, — фармацевты найдут лекарство от новой болезни. "Эта уверенность придает нам силы. Мы не можем подвести тех, ради которых живем. Наша мини-галерея также дарит положительные эмоции коллективу, который работает в период пандемии в усиленном режиме. Лекарства "Фармак" активно используют для борьбы с осложнениями от коронавируса, например, с сердечной или легочной недостаточностью", — говорит Владимир Костюк.

Владимир Костюк также подчеркнул, что сегодня есть большой спрос, не только в Украине, на некоторые лекарственные средства, которые используются при лечении осложнений от COVID-19.

"Обеспечивать выпуск лекарственных средств, пользующихся повышенным спросом, приходится в условиях сокращения общих продаж и производства, осложнения финансирования, нарушение отработанных годами цепочек поставок сырья и готовой продукции за мирового кризиса. Но чтобы дать больным из разных стран надежду на скорое выздоровление, фармацевты работают круглосуточно, в три смены", — сообщил Владимир Костюк.

Как ранее сообщалось, Благотворительный фонд семьи Жебривских (правопреемник Благотворительного фонда "Фармак") закупил аппараты вентиляции легких для больниц Киева, Шостки и Ружина, и направил наборы лекарств и средств защиты в различные регионы Украины.