Фармкомпанія "Дарниця" приєдналася до Спілки українських підприємців

Фармацевтична компанія "Дарниця" стала членом Спілки українських підприємців (СУП) — найбільшої бізнес-асоціації незалежних українських підприємців. Про це заявив голова ради директорів Darnitsa Group Дмитро Шимків, повідомляє прес-служба компанії.

Він наголосив, що співпраця "Дарниці" і Спілки українських підприємців дозволить ефективно протистояти викликами, що стримують розвиток фармацевтичного ринку, і пришвидшити позитивні зміни.

Для цього, за його словами, будуть задіяні професійні напрацювання компанії, які за допомогою Спілки і в тісній співпраці з законодавцями повинні забезпечити прозорість і рівні правила конкуренції для усіх учасників. А це, у свою чергу, сприятиме покращенню позицій українських фармвиробників на світових ринках.

"Компанія націлена на ефективну роботу з виявлення та усунення бар’єрів, що стримують розвиток ринку лікарських засобів", — наголосив Шимків.

"Ми раді, що об’єднуємо все більше прозорих та інноваційних українських компаній у СУП. Саме з такими досвідченими лідерами, як "Дарниця", можемо якісно і системно працювати над втіленням позитивних законодавчих змін у галузі спільно з іншими учасниками Комітету з охорони здоров’я СУП. Тож готові до плідної співпраці", — прокоментувала виконавча директорка Спілки українських підприємців Катерина Глазкова.

Раніше "Дарниця" приєдналася до Української асоціації бізнесу і торгівлі, яка, маючи постійне представництво в Євросоюзі, офіційно уповноважена представляти інтереси українських компаній-експортерів в європейській спільноті.

Також на початку 2021 року фармкомпанія стала членом найбільшої світової організації фахівців з регулювання в сфері охорони здоров'я і супутніх товарів The Regulatory Affairs Professionals Society (RAPS). Штаб-квартира RAPS розташована в США близько Вашингтона з відділеннями та філіями по всьому світу.

Нагадаємо, Спілка українських підприємців — це найбільша бізнес-асоціація незалежних українських підприємців, яка створена за межами політичних інтересів з метою захисту інтересів підприємців та формування сприятливого бізнес-середовища в Україні. Членами СУП є понад 800 компаній різного розміру бізнесу з усіх регіонів України, головною метою яких є популяризація підприємницької діяльності та покращення бізнес-клімату в країні.

Фармацевтична компанія "Дарниця" заснована в 1930 році. З 1998 року є лідером в Україні за обсягом виробництва ліків у натуральному вираженні. Місія компанії — допомагати медичним працівникам та пацієнтам покращувати якість життя завдяки науці, інноваціям та доступності кожному. Портфоліо компанії включає 210 брендів лікарських засобів. Стратегічні напрямки розвитку портфеля — кардіологія, неврологія та психічне здоров’я, а також вирішення проблем болю. Продукція "Дарниці" експортується в 15 країн світу. Бенефіціари компанії — сім'я Загорій.