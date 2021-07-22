Бизнес 30 минут назад

Фармкомпанія "Дарниця" приєдналася до Спілки українських підприємців

Співпраця "Дарниці" і Спілки дозволить ефективно протистояти викликами, що стримують розвиток фармацевтичного ринку

Фото: "Дарниця" Фото: "Дарниця"
Фото: "Дарниця"

Фармацевтична компанія "Дарниця" стала членом Спілки українських підприємців (СУП) — найбільшої бізнес-асоціації незалежних українських підприємців. Про це заявив голова ради директорів Darnitsa Group Дмитро Шимків, повідомляє прес-служба компанії.

Він наголосив, що співпраця "Дарниці" і Спілки українських підприємців дозволить ефективно протистояти викликами, що стримують розвиток фармацевтичного ринку, і пришвидшити позитивні зміни.

Подписывайся на самые важные новости в Telegram

Для цього, за його словами, будуть задіяні професійні напрацювання компанії, які за допомогою Спілки і в тісній співпраці з законодавцями повинні забезпечити прозорість і рівні правила конкуренції для усіх учасників. А це, у свою чергу, сприятиме покращенню позицій українських фармвиробників на світових ринках.

"Компанія націлена на ефективну роботу з виявлення та усунення бар’єрів, що стримують розвиток ринку лікарських засобів", — наголосив Шимків.

"Ми раді, що об’єднуємо все більше прозорих та інноваційних українських компаній у СУП. Саме з такими досвідченими лідерами, як "Дарниця", можемо якісно і системно працювати над втіленням позитивних законодавчих змін у галузі спільно з іншими учасниками Комітету з охорони здоров’я СУП. Тож готові до плідної співпраці", — прокоментувала виконавча директорка Спілки українських підприємців Катерина Глазкова.

Читайте также:
"Дарница" вошла в рейтинг компаний, реализующих стратегии устойчивого развития

Раніше "Дарниця" приєдналася до Української асоціації бізнесу і торгівлі, яка, маючи постійне представництво в Євросоюзі, офіційно уповноважена представляти інтереси українських компаній-експортерів в європейській спільноті.

Також на початку 2021 року фармкомпанія стала членом найбільшої світової організації фахівців з регулювання в сфері охорони здоров'я і супутніх товарів The Regulatory Affairs Professionals Society (RAPS). Штаб-квартира RAPS розташована в США близько Вашингтона з відділеннями та філіями по всьому світу.

Нагадаємо, Спілка українських підприємців — це найбільша бізнес-асоціація незалежних українських підприємців, яка створена за межами політичних інтересів з метою захисту інтересів підприємців та формування сприятливого бізнес-середовища в Україні. Членами СУП є понад 800 компаній різного розміру бізнесу з усіх регіонів України, головною метою яких є популяризація підприємницької діяльності та покращення бізнес-клімату в країні.

Фармацевтична компанія "Дарниця" заснована в 1930 році. З 1998 року є лідером в Україні за обсягом виробництва ліків у натуральному вираженні. Місія компанії — допомагати медичним працівникам та пацієнтам покращувати якість життя завдяки науці, інноваціям та доступності кожному. Портфоліо компанії включає 210 брендів лікарських засобів. Стратегічні напрямки розвитку портфеля — кардіологія, неврологія та психічне здоров’я, а також вирішення проблем болю. Продукція "Дарниці" експортується в 15 країн світу. Бенефіціари компанії — сім'я Загорій.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Группа компаний Fozzy Group запускает сеть спортклубов Apollo Next — сначала в Киеве
Группа компаний Fozzy Group запускает сеть спортклубов Apollo Next — сначала в Киеве
Прожектор встречной электрички — не свет в конце тоннеля
Прожектор встречной электрички — не свет в конце тоннеля
"Фармак" построит в Киеве инновационный исследовательский центр
"Фармак" построит в Киеве инновационный исследовательский центр
Загрузка...
Новое видео
Как в Украине стартап S.Lab производит экологичный пенопласт и пластик из конопли и грибов

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Следом за Аваковым из МВД Украины уволили двух его заместителей

  3. Полиция расследует массовую драку со слезоточивым газом на станции метро "Крещатик"

  4. Президент США Байден пригласил Зеленского на встречу в Белый дом 30 августа

  5. "Батарею нужно урегулировать", — ДТЭК о первой в Украине промсистеме накопления энергии

Ивент
"Сервіс в Україні потрібно змінювати": про що розповіли спікери GET Business Festival 2021
"Сервіс в Україні потрібно змінювати": про що розповіли спікери GET Business Festival 2021
Понад 70 провідних бізнес-практиків ділилися досвідом на чотирьох сценах за тематичними потоками: маркетинг, піар, фінанси та HR. Місцем проведення фестивалю став Pochayna Event Hall
Загрузка...