Favbet передав військовим комп'ютерну техніку на 0,7 млн ​​грн

Як повідомили у компанії, за 4 місяці активної фази війни Росії проти України Favbet та Favbet Foundation передали Збройним Силам України комп'ютерну техніку загальною вартістю 730 тис грн. До різних підрозділів ЗСУ вирушили комплекти рацій Motorola SL1600, планшети, принтери, системні блоки та монітори.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

На армійські потреби — безпосередньо та через благодійні організації — Favbet вже перерахувала понад 5 млн грн та передала 5 тонн пального. Компанія допомогла придбати три машини швидкої допомоги для миколаївських медиків та вісім автомобілів (два з них броньовані) для армії. З жовтня минулого року Favbet Foundation щомісяця перераховує 100 тис грн для реабілітації українських воїнів.

У хорватському Загребі Favbet відкрила Центр адаптації для переселенців із України. Українці можуть безплатно вивчати хорватську та англійську мови, а також отримати психологічну підтримку та гуманітарну допомогу.

Нагадаємо, Favbet Foundation — це благодійний фонд, заснований у 2020 році компанією Favbet. Фонд реалізує ініціативи у галузі освіти, здоров'я та спортивного розвитку. В цей час 95% проєктів організації орієнтовані саме на допомогу країні та армії.