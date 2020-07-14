Бизнес 1 час назад

FAVBET вітає прийняття Закону України "Про легалізацію грального бізнесу"

14 липня Верховна Рада України прийняла у другому читанні Закон "Про легалізацію грального бізнесу"

FAVBET вітає прийняття Закону України "Про легалізацію грального бізнесу" FAVBET вітає прийняття Закону України "Про легалізацію грального бізнесу"
PR-материал

Favbet вітає створення в Україні прозорих та рівних умов роботи на ринку для всіх учасників. Про це повідомили у прес-службі компанії. 

"Експерти та юристи компанії FAVBET брали активну участь о розробці та обговоренні ключових норм документу. Починаючи з 2009 року гральний ринок перебував у стані стагнації, що призвело до значної відсталості галузі у порівнянні з ринком Європи", — йдеться у повідомленні компанії. 

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У найближчий час Favbet обіцяє зосередиться на підготовці документів для отримання ліцензій на право організації та проведення букмекерської діяльності, азартних ігор у закладах казино, в тому числі через мережу Інтернет, а також проведення ігор у залах гральних автоматів. Окрім прямих виплат до державного бюджету за отримання ліцензій, компанія інвестує у розвиток галузі декілька мільйонів доларів.  

Компанія має 20-річний досвід роботи на гральному ринку України, а також оперування гемблінговим бізнесом в Європі. 

Також фахівці Favbet готові залучитися до розробки принципів діяльності державного фонду, з якого будуть фінансуватися спортивні та соціальні проекти. Компанія має великий досвід в реалізації таких проектів.

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Нагадаємо, у вівторок, 14 липня, Верховна Рада України прийняла закон про гральний бізнес в другому читанні і в цілому. За проект №2285-д "Про державне регулювання діяльності з організації та проведення азартних ігор" проголосували 248 народних депутатів.

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