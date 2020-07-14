FAVBET вітає прийняття Закону України "Про легалізацію грального бізнесу"

Favbet вітає створення в Україні прозорих та рівних умов роботи на ринку для всіх учасників. Про це повідомили у прес-службі компанії.

"Експерти та юристи компанії FAVBET брали активну участь о розробці та обговоренні ключових норм документу. Починаючи з 2009 року гральний ринок перебував у стані стагнації, що призвело до значної відсталості галузі у порівнянні з ринком Європи", — йдеться у повідомленні компанії.

Подпишитесь на канал DELO.UA

У найближчий час Favbet обіцяє зосередиться на підготовці документів для отримання ліцензій на право організації та проведення букмекерської діяльності, азартних ігор у закладах казино, в тому числі через мережу Інтернет, а також проведення ігор у залах гральних автоматів. Окрім прямих виплат до державного бюджету за отримання ліцензій, компанія інвестує у розвиток галузі декілька мільйонів доларів.

Компанія має 20-річний досвід роботи на гральному ринку України, а також оперування гемблінговим бізнесом в Європі.

Також фахівці Favbet готові залучитися до розробки принципів діяльності державного фонду, з якого будуть фінансуватися спортивні та соціальні проекти. Компанія має великий досвід в реалізації таких проектів.

Читайте также: Катерина Машевская: "Любой кризис — это шанс диверсифицировать будущие риски"

Нагадаємо, у вівторок, 14 липня, Верховна Рада України прийняла закон про гральний бізнес в другому читанні і в цілому. За проект №2285-д "Про державне регулювання діяльності з організації та проведення азартних ігор" проголосували 248 народних депутатів.