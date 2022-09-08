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Категорія
Бізнес
Дата публікації

Favbet збільшив допомогу ЗСУ до 35 млн грн

Favbet збільшив допомогу ЗСУ до 35 млн грн

Група компаній Favbet та фонд Favbet Foundation збільшили допомогу Збройним Силам України до 35 млн грн

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику.
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Про це повідомили у пресслужбі компанії.

За сприяння Фонду і зусиллями компанії захисники України регулярно отримують позашляховики, засоби індивідуального захисту, зв’язку і розвідки.

"Це найкраще, що ми сьогодні можемо зробити для нашої країни. Бізнес, влада і суспільство згуртувалися навколо ідеї перемоги. Ми докладемо всіх зусиль, аби якомога швидше наблизити закінчення війни і перемогу України", - говорить засновник Favbet Андрій Матюха.

Нагадаємо, Favbet Foundation підтримує ініціативи в сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку. Наразі 95% проєктів орієнтовано на допомогу країні та армії.

Раніше повідомлялося, що компанія Favbet замість звичного святкування 23-ї річниці створення компанії передасть на потреби Збройних Сил України 23 сучасні квадрокоптери.

Автор:
Світлана Манько