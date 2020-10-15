Бизнес 20 минут назад

Федорив, Чичваркин, эксперты из Tesla и Pornhub расскажут о том, как выживать в кризис

30 октября лидеры индустрии со всего мира соберутся на бесплатной онлайн-конференции PM GO 6.0 Join the Fight

Федорив, Чичваркин, эксперты из Tesla и Pornhub расскажут о том, как выживать в кризис Федорив, Чичваркин, эксперты из Tesla и Pornhub расскажут о том, как выживать в кризис

Кризис — это сложно, особенно в условиях пандемии. Мир отошел от изначального шока, но трудности никуда не делись и даже усилились. Эксперты прогнозируют вторую волну вируса и общее ухудшение ситуации. Что делать бизнесу? 

На конференции PM GO 6.0 Join the Fight (регистрация уже открыта на сайте) соберутся предприниматели, топ-менеджеры из сфер ІТ, маркетинга и спорта, которые поделятся рецептами выживания в период, знаменуемый "эпохой беспорядка". Как оставаться на плаву, когда обстоятельства не вселяют оптимизм? Какие неочевидные инструменты и решения помогут не только сохранить, но и увеличить темпы развития и какую стратегию принять на ближайшие месяцы — об этом и многом другом расскажут: 

Кратко и по делу в Telegram

  • Евгений Чичваркин, предприниматель и инвестор. Основатель "Евросети", винного магазина Hedonism Wines и ресторана HIDE;

  • Андрей Федорив, предприниматель, маркетолог, основатель FEDORIV GROUP. Работал с ведущими украинскими компаниями, среди которых "Моршинская", "Новая Почта", "Ощадбанк", Rozetka и другие;

  • Григорий Бакунов, CTO, VP of Technology в Parimatch Tech. Больше 15 лет занимался запуском интернет-проектов и распространением инноваций в Yandex, а теперь управляет цифровым развитием в Parimatch;

  • Дмитрий Швец, основатель ReFace — приложения для переноса лица на видео и гифки, которое занимало первое место в AppStore, опередив TikTok, Netflix.

  • Атанас Райков, директор Rakuten Viber в регионе EMENA; 

  • Дмитрий Колодин, консультант по соцсетям и маркетингу в Pornhub; 

  • Лука Адорнато, руководитель отдела маркетинга футбольного клуба "Ювентус";  

и еще десятки лидеров из мира бизнеса, ИТ и спорта.   

  

Евгений Чичваркин, Андрей Федорив и Дмитрий Швец

Конференция PM GO 6.0 Join the Fight затронет все возможные аспекты ведения бизнеса и поможет под новым углом взглянуть на перспективные точки роста. Об эффективных подходах в работе во время локдауна также расскажут эксперты из Tesla, организаций UFC и fnatic

Мероприятие будет интересно всем, кто борется за свое дело и не собирается сдаваться, несмотря на хаос, который привнесла пандемия. Ценные знания и опыт для себя вынесут предприниматели, топ-менеджеры, маркетологи, разработчики и все, кто хочет адаптироваться к новой реальности. 

Участие в PM GO 6.0 Join the Fight бесплатное при условии предварительной регистрации на сайте конференции. Начало — в 10:00 30 октября.

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Федорив, Чичваркин, эксперты из Tesla и Pornhub расскажут о том, как выживать в кризис
Федорив, Чичваркин, эксперты из Tesla и Pornhub расскажут о том, как выживать в кризис
30 октября лидеры индустрии со всего мира соберутся на бесплатной онлайн-конференции PM GO 6.0 Join the Fight
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