ФГИ настаивает на незаконности действий уволенного фондом правления ОГХК 

Фонд государственного имущества настаивает том, что действия уволенного фондом в марте руководства "Объединенной горно-химической компании" — незаконны. ФГИ отреагировал на заявление ОГХК, размещенное на сайте компании, обращениями в правоохранительные органы.

Об этом говорится в сообщении ФГИ.

"Фонд государственного имущества Украины направил заявления о сегодняшних неправомерных действий по отношению к АО "Объединенная горно-химическая компания" в Службу безопасности Украины, жалобу на дисциплинарный проступок судьи Зелениной Н.И. в Высший совет правосудия Украины, заявление о совершении уголовного преступления в Государственное бюро расследований и обращение о попытке рейдерского захвата АО ОГХК в Офис противодействия рейдерству Министерства юстиции Украины", — говорится в сообщении фонда.

В ФГИ отметили, что 17 апреля бывший менеджмент государственной компании ОГХК пытался захватить контроль над предприятием.

"Освобожденное в марте руководство во главе с Александром Гладушко несанкционированно проникли в офис компании, ссылаясь на незаконное постановление Хозяйственного суда города Киева по делу №910 / 4940/20 и начало имитацию выполнения своих служебных обязанностей", — говорится в сообщении.

По данным фонда, НАБУ уже расследует дела в отношении предыдущего руководства о нанесении ущерба на сумму около 13 млн долларов США. "Ранее также произошло задержание бывшего и.о. председателя правления ОАО "Объединенная горно-химическая компания", начальника отдела продаж и маркетинга ОАО "ОГХК" и экс-заместитель директора ГП "ОГХК". Обвинительный акт в отношении двух лиц направлен в суд и наложен арест на недвижимое имущество, деньги обвиняемых и средства, хранящиеся на банковских счетах компании-посредника и других связанных компаний", — сообщили в ФГИ.

Председатель Фонда государственного имущества Украины Дмитрий Сенниченко заявил, что будет оспаривать в установленном порядке решение Хозяйственного суда города Киева, поскольку, по его словам, оно является абсолютно незаконным и противоречит действующей судебной практике.

Также в ФГИ сообщили, что будут публиковать информацию о деятельности ОГХК на официальном сайте Фонда государственного имущества Украины, поскольку доступ к сайту компании и официальной Facebook страницы ОГХК заблокирован бывшим менеджментом.

21 апреля на официальном сайте ОГХК появилось заявление от имени компании. Сотрудники ОГХК заявили, что не могут попасть на свои рабочие места, поскольку там сменены замки, выставлена охрана. Работников не пускают на рабочие места. Отсутствует доступ к серверам, печать ОГХК и журнал регистрации документов.

Ранее, 17 апреля, ФГИ заявил о попытке рейдерского захвата ОГХК бывшим правлением компании. Представитель фонда рассказал, что уволенные члены правления получили решение суда, восстанавливающее их полномочия, но ФГИ считает это решение сомнительным.

Напомним, в конце февраля 2020 года председатель ФГИ Дмитрий Сенниченко представил нового исполняющего обязанности председателя правления ОГХК Михаила Макарова и его советников — Татьяну Гогенко и Питера Дэвиса. По его словам, смена руководства компании — важный шаг в подготовке объекта к "Большой приватизации". После этого, в марте фонд провел еще ряд кадровых изменений в руководстве ОГХК.

ФГИ прекратил полномочия первого заместителя председателя правления ОГХК Александра Гладушко, назначив на его место финансового консультанта Питера Дэвиса. Также были уволены заместители предправления Татьяна Киселева и Виктория Тищенко, члены правления Еленя Прокопенко, Виктор Сивченко, Андрей Сторчак и Александр Прокопенко.