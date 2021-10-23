ФГИ продал соляные промыслы на Кинбурнском полуострове за 45 млн грн

Фонд государственного имущества продал единый имущественный комплекс государственного предприятия "Геройское опытно-промышленное предприятие". Об этом говорится в сообщении фонда.

Всего на аукционе было девять участников, а в ходе конкурентных торгов цена объекта выросла от стартовой 6,13 млн грн до 45 млн грн.

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Согласно данным торгов на сайте Украинской универсальной биржи, наибольшую сумму предложило частное предприятие "ЛК-Агро", при этом ООО "Неонт ЛТД" предложило цену 44999999,99 грн.

Победитель теперь должен подписать протокол о результатах аукциона, заключить договор купли-продажи и произвести расчет, после чего процесс приватизации предприятия будет считаться завершенным.

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Основным видом его деятельности является добыча соли поваренной пищевой осадочной, полученной путем выпаривания из морской воды Черного моря в открытых осадочных бассейнах.

"Геройское опытно-промышленное предприятие" расположено в селе Геройское (Чулаковская сельская община Скадовского района Херсонской области) на берегу Днепровского лимана. Общая площадь всех зданий и сооружений составляет 1541,28 квадратных метра.

Производственные мощности предприятия по добыче соли представляют собой гидротехнические сооружения (бассейны, канавы, шлюзы) на цепи озер, заполненных морской водой Ягорлыкского залива Черного моря (расположенного, в свою очередь, с другой стороны Кинбурнского полуострова относительно лимана).

Напомним также, что 22 октября на аукционе повторно был продан Вишняковский спиртзавод в Полтавской области.