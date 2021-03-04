Финансовый директор ДТЭК возглавил "ТОП-100. Рейтинг крупнейших"

Директор по стратегии и финансам ДТЭК Олег Тымкив возглавил рейтинг лучших финансовых директоров по версии журнала "ТОП-100. Рейтинги крупнейших". Об этом стало известно во время церемонии награждения победителей рейтинга в Киеве.

По словам директора по стратегии и финансам ДТЭК Олега Тымкив, вхождение компании в рейтинг лидеров финансового рынка — это признание многолетнего вклада ДТЭК в развитие отечественной энергетики, свидетельство профессионализма и финансовой экспертизы команды: "Благодарю жюри, экспертов и редакцию за столь высокую оценку деятельности ДТЭК. Это заслуга всей нашей большой команды. Особенно приятно, что наша робота и усилия были отмечены в столь непростой и турбулентный для всей мировой и украинской экономики год".

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По его словам, прошедший год стал для ДТЭК годом подведения итогов — компания отметила свое 15-летие и презентовали Новую стратегию ДТЭК 2030. С момента своего создания в 2005 году ДТЭК инвестировал в энергетику и устойчивое развитие 11,9 млрд долларов, став самым крупным чаcтным национальным инвестором и надежной точкой опоры для общества и государства в период трансформации.

"Произведенная компанией энергия освещает, согревает, помогает учить, лечить, строить, создавать новые технологии. Она поддерживает непрерывный цикл развития общества. Сегодня основная наша деятельность сосредоточена в Украине, но наши амбиции — стать успешной украинской компанией, которой удалось масштабировать свой успех на европейские рынки", — отметил директор по стратегии и финансам ДТЭК.

Он высказал уверенность, что глобальные тренды будут продолжать оказывать влияние на энергетику Украины, определять векторы ее развития — отрасль будет меняться, уходя в сторону низкоуглеродных технологий и инноваций.

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В лонг-лист рейтинга вошло около 90 финансовых директоров крупнейших компаний Украины. Финальный рейтинг журнала формировался из двух оценок: экспертного жюри, в которое вошли представители международных компаний, специализирующихся на поиске и оценке руководителей высшего звена, рекрутинговых, консалтинговых компаний (60%) и оценки редакционной коллегии (40%).

Экспертное жюри оценивало финансовых управленцев по пяти критериям: репутация на рынке, эффективность, новаторское мышление, стратегическое планирование, антикризисное управление.

Напомним, ДТЭК — крупнейший частный инвестор в энергетику Украины. Группа ДТЭК ведет добычу природного газа и угля, производит электроэнергию на солнечных, ветровых и тепловых электростанциях, распределяет и поставляет электроэнергию клиентам, внедряет энергоэффективные решения, развивает сеть скоростных зарядных станций для электромобилей.

В 2019 году капитальные вложения ДТЭК составили 23 млрд грн, налоговые отчисления — 23,4 млрд грн. В ДТЭК работают 70 тысяч сотрудников. 100% компании принадлежит SCM Limited. Конечным бенефициаром является Ринат Ахметов.