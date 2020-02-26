"Фитнес-продукты — это глобальный тренд в мире", — сооснователь HD-group Борис Шестопалов

Представители крупных компаний на одной из панельных дискуссий на тему "Вызовы, угрозы и риски, стоящие перед хлебопеками" обсудили новые подходы к ведению бизнеса, поделились своим опытом, как быть гибким во время глобальных изменений на рынке, рисков, тенденций и новых предпочтений потребителей. Также, особое внимание было акцентировано вопросу расширения экспортных границ, так как лидирующие компании стремятся покорять новые страны.

Спикерами панельной дискуссии выступили: председатель правления ПАО "Холдинговая компания "Хлебные инвестиции" Юрий Триндюк, председатель правления ЧАО "Киевхлеб" Владимир Череда, генеральный директор ЧАО "Концерн Хлибпром" Владислав Аверченко, генеральный директор Пуратос Украина Сергей Соловей и директор по маркетингу компании Пуратос Украина Юлия Приходько.

Модератором панельной дискуссии выступил соучредитель холдинга HD-group Борис Шестопалов. Он отметил, что потребление хлеба неуклонно падает в метрических единицах, в так называемом "тоннаже", но растет в абсолютных единицах. Это четкий сигнал того, что растет предпочтение к мелкоштучной продукции, и что хлеб больше не покупается "впрок". Это свидетельствует о том, что украинцы начали больше потреблять свежую и многообразную продукцию.

Подпишитесь на канал DELO.UA

О партнерстве. Крупные производители ощутили некую конкуренцию с розничными сетями, которые открывают на территории супермаркета собственные пекарни. Но, все же розничные сети скорее станут партнерами, а не конкурентами, так как супермаркеты закупают заготовку для выпекания (или допекания), как правило, у крупных индустриальных производителей. Ритейлеры были основателями реализации хлебобулочных изделий с добавленной стоимостью. Сети сделали это умышленно, чтобы завоевать своих клиентов. Но, индустриальные производители должны отдать им должное, так как ритейлеры развили новые вкусовые предпочтения и теперь всем игрокам рынка необходимо лишь адаптироваться к тенденциям.

Тенденции. 2019 год для рынка хлебобулочных изделий и муки был удачным. Снижение стоимости сырья и электроэнергии способствовало хорошим результатам. И позволило начать или провести проекты реконструкции на индустриальных предприятиях.

В то же самое время полочное пространство для традиционного свежего хлеба сокращаются, поэтому важно поставить акцент на производстве иных продуктов и в том числе, полезных для здоровья фитнес изделий. Также, есть запросы на продукцию, которая содержит больше витаминов и полезных для организма веществ. Хлеб скоро перестанет быть базовым продуктом, так как в Украине меняется культура потребления хлебобулочных изделий, поэтому компаниям необходимо развивать линейки других категорий товаров.

О вызовах. Что касается продукции, производимой по традиционным рецептурам и технологиям, которая пока еще пользуется спросом и является наиболее массовым ассортиментом, объемы производства неуклонно сокращаются. И это новый вызов для участников рынка, так как теперь нужно постоянно расширять линейку выпускаемой продукции.

Упаковка. Острый вопрос для участников рынка — это упаковка. С одной стороны, потребители все еще отдают предпочтение неупакованному хлебу, считая его более свежим или "натуральным", однако это неприемлемо в плане гигиены. Поэтому, на фоне гармонизации стандартов безопасности и качества продуктов питания, производство и реализация упакованной продукции будет возрастать. Вместе с этим, спрос на свежую выпечку будет закрываться, прежде всего, за счет допекания продукции в местах реализации и супермаркетах.

"Сейчас многие хотят фитнес-продукты, еду с новыми вкусами, поэтому в компании HD-group экспериментируют со "вкусами будущего", исследуют их. Прежде всего, мы опираемся на глобальные исследования, проводимые компанией "Пуратос" — отметил Шестопалов.

Куда движется отрасль. Крупные игроки на рынке хлебобулочных и мучных изделий надеются на развитие отрасли, намерены внедрять новинки, реализовать их внутри страны и за ее пределами. Мучные и хлебобулочные изделия являются национальным продуктом, который пользуется спросом в Украине и в других странах. В Украине будет перераспределение отрасли.

Будущее за индустриальными производителями, большие игроки берут тем, что подстраиваются под предпочтения клиентов, но как говорилось ранее, не всегда это легко реализовать. Несомненно, большая доля рынка будет закреплена за индустриальными производителями, но благодаря мелким пекарням и супермаркетам, которые производят собственную выпечку отрасль развивается на постоянной основе.

Напомним, HD-group — группа компаний в сфере агрифуд с фокусом на B2B клиента. В составе Группы работают зерноперерабатывающие предприятия; заводы по производству хлебобулочных и мучных кондитерских изделий, бакалеи; завод по производству джемов, варенья; компания по организации логистических услуг и компания по организации закупок.