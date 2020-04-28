Фонд госимущества хочет продать на Херсонщине Скадовский морской порт и два завода

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) планирует провести приватизацию Скадовского морского порта и ряда государственных предприятий в Херсонской области, несмотря на экономический кризис.

Об этом сообщил глава Фонда государственного имущества Дмитрий Сенниченко в ходе онлайн-форума Таврийские горизонты.

Он напомнил, что сейчас на приватизацию выставлено 530 предприятий по всей Украине.

"Основной целью приватизации является поиск компетентного инвестора и эффективного собственника, избавление государства от избыточных активов, которые потом будут объектами выгодных инвестиций частного бизнеса", — отметил Сенниченко.

В частности, среди ключевых государственных активов, которые планируют приватизировать в Херсонской области, Сенниченко назвал Скадовский морской порт, Херсонский хлопчатобумажный комбинат и херсонский завод "Судмаш".

"Мы должны переходить из режимов "всегда перспективные" и "имеем много потенциала" к реализации этого потенциала и превращению перспектив в успешные инвестиционные кейсы", — добавил глава ФГИУ.

Ранее сообщалось, что Фонд государственного имущества Украины выставил на приватизацию три морских порта: "Белгород-Днестровский", "Скадовск" и "Усть-Дунайск".

3 октября 2019 года Верховная Рада Украины приняла закон о концессии во втором чтении и в целом. Указано, что этим законом предусматривается урегулирование условия передачи государственного и коммунального имущества в коммунальную собственность.

Как сообщалось, 21 января правительство передало в концессию Херсонский морской торговый порт грузинско-швейцарской компании "Рисоил-Херсон".

24 января в Украине завершился концессионный конкурс, в результате которого порт "Ольвия" в Николаеве будет передан компании из Катара QTerminals.