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АПК 40 минут назад

Фонд госимущества продал Кобыловоцкий спиртовой завод на Тернопольщине за 81,7 млн грн

В результате онлайн-аукционов по приватизации спиртовых активов в бюджет должны поступить более 1 млрд грн

Кобыловоцкий спиртзавод. Фото: ФГИУ Кобыловоцкий спиртзавод. Фото: ФГИУ
Кобыловоцкий спиртзавод. Фото: ФГИУ

Фонд государственного имущества Украины на приватизационном аукционе продал Кобыловоцкий спиртовой завод в Тернопольской области за 81,7 млн грн. Об этом сообщили в пресс-службе ФГИУ.

"По счету это уже 16 успешный онлайн-аукцион по приватизации объектов ГП "Укрспирт", будущие владельцы которых, после подписания договоров купли-продажи и проведения расчета, получат возможность стать участниками нового рынка спирта", — отметили в Фонде.

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Там добавили, что в аукционе участвовали пять компаний, которые в ходе торгов увеличили цену более чем в три раза от стартовой — с 25,9 млн грн до 81,7 млн грн.

За объект соревновались пять компаний. В ходе аукциона стартовая цена выросла более чем в три раза — с 26 миллионов до 81 миллиона гривен.

"Таким образом, по результатам проведенных онлайн-аукционов по приватизации спиртовых активов, которую реализует Фонд государственного имущества Украины в рамках демонополизации спиртовой отрасли, в бюджет должны поступить более 1 млрд грн", — рассказали в ФГИУ.

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Отметим, в 2021 году Фонд планирует начать так называемую большую приватизацию и получить от нее более 12 млрд грн. В рамках нее будут продавать объекты стоимостью более 250 миллионов гривен. Сейчас аукционы по ним нельзя проводить в виду ограничений, введенных из-за пандемии. Но 23 декабря Кабмин утвердил проект закона, предусматривающий разблокирование большой приватизации.

"Флагманом большой приватизации образца 2021-го может стать Объединенная горно-химическая компания. Ее мы планируем выставить на аукцион уже в первом квартале будущего года при условии соответствующего решения Кабинета Министров", — сообщил глава фонда госимущества Дмитрий Сенниченко.

Напомним, ранее Фонд государственного имущества продал находящийся в Полтавской области "Вишняковский спиртзавод" (входит в структуру "Укрспирта") за 234 млн грн — это рекордная сумма в приватизации спиртовых активов.

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За объект приватизации на торгах соревновались сразу восемь компаний, а стартовая цена выросла в 10,4 раз. Новый владелец получит спиртосклад, бродильный цех, производственную лабораторию и здание брагоректификации.

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