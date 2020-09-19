Фонд госимущества выставляет на продажу два спиртзавода

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) объявил о проведении ауционов на приватизацию двух объектов госпредприятия "Укрспирт".

Как сообщает пресс-служба ФГИУ, первым объектом спиртовой отрасли, выставленным на продажу стало Немировское МОД (место осуществление деятельности — Delo.ua) ГП "Укрспирт".

По информации Фонда госимущества, этот актив станет первым частным спиртзаводом в Украине. Аукцион состоится 15 октября 2020 года.

Вторым объектом "Укрспирта", выставленным на приватизацию, станет Артемовское МОД. Аукцион по его продаже состоится 20 октября.

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Победители аукционов, согласно действующему законодательству, после получения права собственности на этот объект, смогут стать участниками открытого рынка спирта.

Приватизационные аукционы состоятся по всем объектам ГП "Укрспирт" и концерна "Укрспирт" в рамках демонополизации рынка спирта.

Напомним, в начале декабря Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в закон "О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков, табачных изделий и горючего" в отношении либерализации деятельности в сфере производства и оборота спирта этилового".

Ранее представители объединенной профсоюзной организации сотрудников ГП "Укрспирт" обратились к Президенту Украины Владимиру Зеленскому, депутатам Верховной Рады и Кабинету министров с требованием не допустить разрушения отрасли и увольнения работников.

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В октябре Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, в котором предусматривается ликвидация государственной монополии на производство спирта.

"Укрспирт" — единственный крупный в Украине производитель этилового спирта, который в общей сложности может производить больше 360 млн литров спирта в год.

При этом компания регулярно оказывается в эпицентре скандалов. Например, в 2015 г. был объявлен в международный розыск директор предприятия Михаил Лабутин, которого подозревают в растрате 172,5 млн грн и уклонении от уплаты налогов на сумму 28,2 млн грн. В 2018 году Антимонопольный комитет Украины оштрафовал "Укрспирт" за злоупотребление монопольным положением на 33 млн грн.