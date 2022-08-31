Фонд "Razom for Ukraine" та "ЕРАМ Systems" з початку вторгнення Росії допомагають рятувати життя в Україні

Найбільший українсько-американський фонд " Razom for Ukraine " та ІТ-компанія " ЕРАМ Systems " надали допомогу Україні на загальну суму понад $355 тис дол. Кошти, частково отримані завдяки діяльності новоствореного EPAM Assistance Fund, були спрямовані на закупівлю засобів зв’язку, предметів тактичної медицини та допомогу українським госпіталям.

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Про це повідомляє пресслужба ЕРАМ Systems.

З травня 2022 року "RazomforUkraine" є титульним партнером компанії.

За словами речника фонду, з моменту повномасштабного вторгнення кількість його партнерів збільшилась з 4 тисяч до 130 тисяч. Водночас внески на користь організації, яка оперує в Україні, США та Канаді, варіюються від 5 доларів до 1 млн. дол. Одним із вагомих донорів фонду стала компанія ЕРАМ Systems, головний офіс якої розташовується у США.

"Найбільша команда ЕРАМ знаходиться в Україні, тому про наслідки війни ми дізнаємось безпосередньо від наших фахівців. Відразу після початку повномасштабного вторгнення ми мобілізували зусилля компанії, щоб підтримати колег та їх родини, виділивши для цього 100 млн дол. Ми також зрозуміли, що необхідно розширити нашу допомогу на всіх українців, які її потребують. Сьогодні спеціалісти ЕРАМ та партнери компанії у всьому світі допомагають країні як через спеціальний фонд EPAM Assistance Fund, так і завдяки надійним фондам-партнерам на місцях. Одним з них є фонд "Razom for Ukraine", за діяльністю якого ми слідкуємо вже кілька років. Спільні зусилля бізнесу та потужного волонтерського руху спроможні надавати оперативну допомогу людям та громадам там, де цього потребують найбільше", - коментує віцепрезидент, голова ЕРАМ Україна Степан Мітіш.

Крім медичної допомоги, фонд фокусується на забезпеченні комунікації, допомозі постраждалим від війни, а також технічній підтримці аеророзвідки та забезпеченні адвокаційної діяльності на вищих політичних рівнях у США. Зайнявши нішу по забезпеченню України тактичною медициною та засобами комунікації, фонд зняв тиск потреб по цих напрямках з інших українських фондів.

"Нам вдалося швидко організувати допомогу в Україні не тільки тому, що ми вже мали налагоджену координацію на місцях, але й тому, що "RAZOM" – це в першу чергу люди, які прагнуть єдиних цілей і діють як єдиний організм. Це люди, яким можна довіряти: ті, з ким вже реалізовувались успішні проєкти, колеги, рідні. Ми відчуваємо великий запал, бо для нас це також дуже особиста історія", – коментує директорка благодійного фонду "Разом для України" Евеліна Курілець.

"ЕРАМ Systems" планує і надалі підтримувати ініціативи фонду, зокрема ініціативи з підтримки дітей, які через війну залишилися без батьківської опіки. Перша така акція запланована до 1 вересня.