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Форум для инвесторов в ритейл RAU Investment Forum 2021 состоится 9 сентября

На мероприятии будут обсуждать перспективы инвестиционных направлений в Украине и совместно искать пути выхода из сложных рыночных ситуаций, вызванных карантином

Фото: Ассоциация ритейлеров Украины Фото: Ассоциация ритейлеров Украины
Фото: Ассоциация ритейлеров Украины

В Киеве в КВЦ "Парковый" 9 сентября состоится ежегодный RAU Investment Forum 2021 — специализированный форум для инвесторов в ритейл и торговую недвижимость. Здесь соберутся ведущие инвесторы Украины, представители власти, владельцы и топ-менеджеры компаний розничной торговли и девелопмента.

Среди спикеров деловой программы — представители инвестиционных и девелоперских компаний Dragon Capital, Budhouse Group, SAGA Development, Horizon Capital, Alterra Group, Европейский банк реконструкции и развития (EBRD), CBRE Ukraine, ТРЦ Respublika Park, ТЦ "Метрополис", "Ашан Ритейл Украина", McDonald's Украина и другие. Организаторы — Ассоциация ритейлеров Украины и инвестиционная компания Dragon Capital.

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Второй год подряд RAU Investment Forum 2021 объединит на одной площадке инвесторов в ритейл и торговую недвижимость, представителей власти, ритейлеров и девелоперов, чтобы обсудить перспективы инвестиционных направлений в Украине и совместно найти пути выхода из сложных рыночных ситуаций, вызванных карантином. В этом году на RAU Investment Forum 2021 будут обсуждаться такие важные для развития рынка направления:

Влияние карантина и экономической ситуации на динамику развития рынка торговой недвижимости в Украине.

Риски и преимущества открытия в карантинный период: долгожданные открытия, реновации, новые форматы.

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Инфраструктура ЖК как альтернатива ТРЦ. Ревитализация объектов промышленности в социальные пространства.

Анализ окупаемости инвестиций. Вариативность анализа с учетом локдауна и других факторов.

Искусство создания ценности объектов коммерческой недвижимости. Как аналитика может влиять на изменения в tenant-mix.

Законодательные изменения и их влияние на развитие рынка недвижимости.

Также на RAU Investment Forum 2021 будут обсуждаться планы и детали инвестиционных проектов (Horizon Capital, "Текстиль-Контакт", "Биосфера"), международные ритейл-инвестиции (опыт McDonald's и других). Посмотреть полную программу можно тут.

Среди первых спикеров RAU Investment Forum 2021:

Томаш Фиала, основатель и генеральный директор Dragon Capital.

Андрей Ваврыш, владелец и CEO SAGA Development.

Сергей Сергиенко, управляющий партнер CBRE Ukraine.

Юлия Счастливая, генеральный директор ТРЦ Respublika Park.

Максим Гаврюшин, операционный директор Budhouse Group.

Галина Янченко, глава ВСК Верховной Рады Украины по вопросам защиты прав инвесторов, народный депутат.

Игорь Ковалев, директор по развитию "Ашан Ритейл Украина".

Виталий Стефурак, директор по развитию McDonald's Украина.

Антон Тараненко, Founder & CEO Visit Ukraine.

Константин Кузьменко, Outsource Manager, управление девелоперскими проектами ТЦ "Метрополис" (реконцепция на заказ Кропперс Групп).

Андрей Жук, соучредитель и Глава правления Ассоциации ритейлеров Украины.

Титульный партнер мероприятия — LC Waikiki, партнеры мероприятия — Budhouse group, Linden Luxury Residences, Alterra Group, Alef Estate, "Крайна", Visit Ukraine и другие. Детальнее о мероприятии узнавайте по ссылке. Купить билет можно тут.

По вопросам регистрации можно обратиться к Project manager Олесе Кобцевой по номеру 050 313 74 53 или электронной почте o.kobceva@rau.ua

По вопросам партнерства обращайтесь к Head of Business Development Department Юлии Кушке (067 223 07 30 / j.kushka@rau.ua) или Business Development Manager Анне Куприенко (063 566 75 93 / a.kupriienko@rau.ua).

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