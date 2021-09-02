Форум для инвесторов в ритейл RAU Investment Forum 2021 состоится 9 сентября

В Киеве в КВЦ "Парковый" 9 сентября состоится ежегодный RAU Investment Forum 2021 — специализированный форум для инвесторов в ритейл и торговую недвижимость. Здесь соберутся ведущие инвесторы Украины, представители власти, владельцы и топ-менеджеры компаний розничной торговли и девелопмента.

Среди спикеров деловой программы — представители инвестиционных и девелоперских компаний Dragon Capital, Budhouse Group, SAGA Development, Horizon Capital, Alterra Group, Европейский банк реконструкции и развития (EBRD), CBRE Ukraine, ТРЦ Respublika Park, ТЦ "Метрополис", "Ашан Ритейл Украина", McDonald's Украина и другие. Организаторы — Ассоциация ритейлеров Украины и инвестиционная компания Dragon Capital.

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Второй год подряд RAU Investment Forum 2021 объединит на одной площадке инвесторов в ритейл и торговую недвижимость, представителей власти, ритейлеров и девелоперов, чтобы обсудить перспективы инвестиционных направлений в Украине и совместно найти пути выхода из сложных рыночных ситуаций, вызванных карантином. В этом году на RAU Investment Forum 2021 будут обсуждаться такие важные для развития рынка направления:

• Влияние карантина и экономической ситуации на динамику развития рынка торговой недвижимости в Украине.

• Риски и преимущества открытия в карантинный период: долгожданные открытия, реновации, новые форматы.

• Развитие инфраструктуры города и shopping туризм. Туристический потенциал Киева и других городов-миллионников.

• Звезды карантина: логистика и склады. Социально-инфраструктурные объекты как важная составляющая качественного развития города.

• Инфраструктура ЖК как альтернатива ТРЦ. Ревитализация объектов промышленности в социальные пространства.

• Анализ окупаемости инвестиций. Вариативность анализа с учетом локдауна и других факторов.

• Искусство создания ценности объектов коммерческой недвижимости. Как аналитика может влиять на изменения в tenant-mix.

• Законодательные изменения и их влияние на развитие рынка недвижимости.

Также на RAU Investment Forum 2021 будут обсуждаться планы и детали инвестиционных проектов (Horizon Capital, "Текстиль-Контакт", "Биосфера"), международные ритейл-инвестиции (опыт McDonald's и других). Посмотреть полную программу можно тут.

Среди первых спикеров RAU Investment Forum 2021:

• Томаш Фиала, основатель и генеральный директор Dragon Capital.

• Андрей Ваврыш, владелец и CEO SAGA Development.

• Сергей Сергиенко, управляющий партнер CBRE Ukraine.

• Юлия Счастливая, генеральный директор ТРЦ Respublika Park.

• Максим Гаврюшин, операционный директор Budhouse Group.

• Галина Янченко, глава ВСК Верховной Рады Украины по вопросам защиты прав инвесторов, народный депутат.

• Игорь Ковалев, директор по развитию "Ашан Ритейл Украина".

• Виталий Стефурак, директор по развитию McDonald's Украина.

• Антон Тараненко, Founder & CEO Visit Ukraine.

• Константин Кузьменко, Outsource Manager, управление девелоперскими проектами ТЦ "Метрополис" (реконцепция на заказ Кропперс Групп).

• Андрей Жук, соучредитель и Глава правления Ассоциации ритейлеров Украины.

Титульный партнер мероприятия — LC Waikiki, партнеры мероприятия — Budhouse group, Linden Luxury Residences, Alterra Group, Alef Estate, "Крайна", Visit Ukraine и другие. Детальнее о мероприятии узнавайте по ссылке. Купить билет можно тут.

По вопросам регистрации можно обратиться к Project manager Олесе Кобцевой по номеру 050 313 74 53 или электронной почте o.kobceva@rau.ua

По вопросам партнерства обращайтесь к Head of Business Development Department Юлии Кушке (067 223 07 30 / j.kushka@rau.ua) или Business Development Manager Анне Куприенко (063 566 75 93 / a.kupriienko@rau.ua).