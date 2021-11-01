Новости компаний 1 час назад

FuckUp Night by EASE

Спікерами вечора стануть Олександр Давиденко, Юрій Філіпчук та Артем Степанчук

FuckUp Night by EASE FuckUp Night by EASE

Європейська асоціація програмної інженерії збере власників і ТОП-менеджерів відомих компаній на вечірці IT FuckUp Night by EASE.

"Ми в Асоціації постійно пробуємо нові формати, відстежуємо, що більше, а що менше заходить аудиторії. І дійшли того, що всі наступні наші заходи хочемо зробити виключно в IT спрямованості. Це буде перший із серії FuckUp Night, який збере спікерів зі сфери IT та інноваційних стартапів. Впевнена, вони поділяться крутим досвідом та корисною інформацією. Адже це люди, які залучають мільйони іноземних інвестицій, десь помиляються, та все одно виходять на ринок з новими ідеями. Ми робимо все можливе, щоб провести захід у безпечному форматі згідно з вимогами. На найближче майбутнє Асоціація має великі плани, ми не збираємося зупинятися на досягнутому. Всіх чекаємо цього вечора", — розповідає Любов Мочалова, CEO Асоціації EASE.

Спікерами вечора стануть:

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Олександр Давиденко, Managing Director венчурної студії VRTX Venture Lab і Chief Innovations Officer холдингу TECHIIA, розкаже про факап вартістю в стартап та чому проєкти потрібно починати з Customer Development.

—  Юрій Філіпчук, співзасновник стартапу Party.Space, який нещодавно залучив $1,000,000 інвестицій і збирається запустити свій перший метавсесвіт, виступить з темою: "Помилки під час пошуку фінансування і Product-Market Fit стартапу. Найяскравіші факапи холодних продажів з України технологічним гігантам світу".

Артем Степанчук, власник UFT.world, засновник сервісу оренди павербанків №1 в Україні Fast Energy, засновник спільноти China Business Community і мобільного застосунку CBC, засновник сервісу для інтернет-магазинів Fulfillment Centre. Артем поділиться історією на тему: "Бізнес з Китаєм: факап ціною $ 60,000".

Модератор вечора: IT бізнесмен, Президент EASE Владислав Савченко

Формат: вечірка

Dress Code: cocktail

Фото- та відеозйомка

Забрати свій квиток: https://kiev.ticketsbox.com/ua/event/it-fakap-night.html

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