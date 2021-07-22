FuckUp Night by EASE: топовые украинские бизнесмены расскажут о своих неудачах в бизнесе

Украинские бизнесмены продолжают делиться своими факапами и тем, как им удается превращать роковые ошибки в главные уроки всей жизни. На этот раз вечеринка FuckUp Night by EASE пройдет 30 июля в инновационном парке UNIT.City.

Дмитрий Сидоренко, основатель Atlas Weekend, владелец клуба Atlas и "Зеленый Театр", расскажет, куда бежать, когда хедлайнер попал в шведскую тюрьму за неделю до фестиваля.

Иван Шестаков, директор по стратегическому развитию медиасервиса MEGOGO, выступит с темой "Эволюция, а не революция. Почему важна коммуникация внутри команды?".

Виталий Писаренко, бордмембер, экс-CEO Multiplex поделится эксклюзивными историями факапов одной из крупнейших в Украине сети кинотеатров.

Модератор вечера: IT бизнесмен, президент EASE Владислав Савченко.

Формат мероприятия: вечеринка. После выступления спикеров гостей ждут угощения, коктейли и нетворкинг. Dress code: Cocktail. Билеты по ссылке.

Напомним, ранее на FuckUp Night рассказывали о вандализме пользователей электросамокатов Bolt, ажиотаже при покупке билетов на TicketsBox, который привел к перебоям в работе сайта, "пролете" в полмиллиона долларов онлайн-сервиса по заказу такси CarOnFly, а также лишних затратах онлайн-супермаркета Foodex24 на сумму $300 тысяч.