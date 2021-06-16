Газ или индукция: что поставить на кухню

На этапе выбора варочной панели для кухни, нужно определиться с дизайном, функционалом и самое важное — технологией нагрева. Она бывает газовой и электрической и от нее зависит все: способ подключения, закладка необходимых коммуникаций и удобство ежедневного использования.

Какая варочная панель удобнее, безопаснее и выгоднее, разберемся детальнее.

Плюсы и минусы газовых варочных поверхностей

Простая с технической точки зрения техника, главная функция которой — обеспечить безопасное горение магистрального газа и равномерный нагрев установленной на огонь посуды. Для этого производители встраивают в технику системы защиты от утечек, контроля пламени и специальные горелки, которые эффективно распределяют тепло.

У газовой варочной панели много преимуществ:

невысокая цена покупки и эксплуатации;

надежная работа и недорогой ремонт;

эффективный и быстрый нагрев.

Природный газ — один из выгодных в экономическом плане источников энергии, поскольку дешевле электричества. Но есть и существенный недостаток — высокая пожароопасность. При неосторожном обращении, открытый огонь из горелок часто становится причиной бедствий. Также можно выделить еще ряд недостатков:

риск утечки газа и крупного взрыва;

выжигание кислорода в комнате при долгой работе;

загрязнение дна посуды остатками продуктов сгорания газа;

сильные потери тепла. Нагревается не только посуда, но и воздух на кухне.

Также к минусам газовых поверхностей можно отнести сложность их очистки. Горение огня происходит в специальных горелках, которые выступают над поверхностью. Из-за этого такие плиты оснащаются специальными решетками. А очистка зоны вокруг горелок требует усилий и применения специальных чистящих средств.

Преимущества и особенности индукционных плит

Индукционная стеклокерамическая плита — лаконичная, стильная, ровная поверхность. Ухаживать за ней одно удовольствие: достаточно вовремя протирать остатки еды и следить, чтобы ничего не оставалось на поверхности.

Индукционные плиты работают от электричества, но в отличие от традиционных, где используется нагревательный элемент с высокой температурой, здесь нет прямой передачи тепла. Поверхность стеклокерамики всегда холодная, нагревается только дно посуды, которое попадает в действие сильного магнитного поля и разогревается изнутри.

У технологии масса плюсов:

высокая экономия энергии. КПД плиты 90+%;

максимальная безопасность. Даже если вы забыли выключить поверхность, она не станет причиной пожара, поскольку не имеет нагревающихся элементов;

большой срок службы. Электромагнитные катушки долго работают без поломок. Их запас больше, чем у конфорок с нагревательными элементами.

Единственный минус — высокая цена. Индукционная плита в несколько раз дороже газовой и на порядок дороже электрической. Если вы готовы сделать инвестицию в безопасность и стабильную работу — такая поверхность станет лучшим выбором.