Газ или индукция: что поставить на кухню

На этапе выбора варочной панели для кухни, нужно определиться с дизайном, функционалом и самое важное — технологией нагрева. Она бывает газовой и электрической и от нее зависит все: способ подключения, закладка необходимых коммуникаций и удобство ежедневного использования.
Какая варочная панель удобнее, безопаснее и выгоднее, разберемся детальнее.
Плюсы и минусы газовых варочных поверхностей
Простая с технической точки зрения техника, главная функция которой — обеспечить безопасное горение магистрального газа и равномерный нагрев установленной на огонь посуды. Для этого производители встраивают в технику системы защиты от утечек, контроля пламени и специальные горелки, которые эффективно распределяют тепло.
У газовой варочной панели много преимуществ:
- невысокая цена покупки и эксплуатации;
- надежная работа и недорогой ремонт;
- эффективный и быстрый нагрев.
Природный газ — один из выгодных в экономическом плане источников энергии, поскольку дешевле электричества. Но есть и существенный недостаток — высокая пожароопасность. При неосторожном обращении, открытый огонь из горелок часто становится причиной бедствий. Также можно выделить еще ряд недостатков:
- риск утечки газа и крупного взрыва;
- выжигание кислорода в комнате при долгой работе;
- загрязнение дна посуды остатками продуктов сгорания газа;
- сильные потери тепла. Нагревается не только посуда, но и воздух на кухне.
Также к минусам газовых поверхностей можно отнести сложность их очистки. Горение огня происходит в специальных горелках, которые выступают над поверхностью. Из-за этого такие плиты оснащаются специальными решетками. А очистка зоны вокруг горелок требует усилий и применения специальных чистящих средств.
Преимущества и особенности индукционных плит
Индукционная стеклокерамическая плита — лаконичная, стильная, ровная поверхность. Ухаживать за ней одно удовольствие: достаточно вовремя протирать остатки еды и следить, чтобы ничего не оставалось на поверхности.
Индукционные плиты работают от электричества, но в отличие от традиционных, где используется нагревательный элемент с высокой температурой, здесь нет прямой передачи тепла. Поверхность стеклокерамики всегда холодная, нагревается только дно посуды, которое попадает в действие сильного магнитного поля и разогревается изнутри.
У технологии масса плюсов:
- высокая экономия энергии. КПД плиты 90+%;
- максимальная безопасность. Даже если вы забыли выключить поверхность, она не станет причиной пожара, поскольку не имеет нагревающихся элементов;
- большой срок службы. Электромагнитные катушки долго работают без поломок. Их запас больше, чем у конфорок с нагревательными элементами.
Единственный минус — высокая цена. Индукционная плита в несколько раз дороже газовой и на порядок дороже электрической. Если вы готовы сделать инвестицию в безопасность и стабильную работу — такая поверхность станет лучшим выбором.