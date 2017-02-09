Газоснабжение Мариуполя работает на резервном питании из-за боевых действий

09 февраля 2017, 11:08
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Газораспределительная станция "Мариуполь" работает на резервных батареях, поскольку из-за боевых действий станция осталась без электроснабжения со стороны электрических сетей

Газоснабжение Мариуполя работает на резервном питании из-за боевых действий | Энергетика | Дело Увеличить картинку

Газораспределительная станция (ГРС-1) "Мариуполь" переведена на резервное питание, поскольку из-за боевых действий была обесточена. Об этом сообщил руководитель отдела связей с общественностью и прессой ПАО "Укртрансгаз" Максим Белявский.

От станции зависит газоснабжение Мариуполя, но, по словам Белявского, проблем с газоснабжением города из-за ГРС не возникло.

ГРС-1 работает на резервном питании (аккумуляторные батареи). "Резервных батарей хватит, мы будем обеспечивать их работу", — сказал он.

По словам Белявского, аналогичная ситуация была на прошлой неделе в Авдеевке. Из-за отсутствия стационарного энергоснабжением ГРС "Авдеевка" была на резервном электроснабжении с 29 января по 6 февраля.

"Укртрансгаз" является оператором украинской газотранспортной системы и 12 поземных хранилищ газа. Компания на 100% принадлежит НАК "Нафтогаз Украины".

По материалам: "Дело"
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Теги: энергетика , укртрансгаз 30019801 , газ , мариуполь , война

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Газоснабжение Мариуполя работает на резервном питании из-за боевых действий | Энергетика | Дело
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