Газоснабжение Мариуполя работает на резервном питании из-за боевых действий

Газораспределительная станция (ГРС-1) "Мариуполь" переведена на резервное питание, поскольку из-за боевых действий была обесточена. Об этом сообщил руководитель отдела связей с общественностью и прессой ПАО "Укртрансгаз" Максим Белявский.

От станции зависит газоснабжение Мариуполя, но, по словам Белявского, проблем с газоснабжением города из-за ГРС не возникло.

ГРС-1 работает на резервном питании (аккумуляторные батареи). "Резервных батарей хватит, мы будем обеспечивать их работу", — сказал он.

По словам Белявского, аналогичная ситуация была на прошлой неделе в Авдеевке. Из-за отсутствия стационарного энергоснабжением ГРС "Авдеевка" была на резервном электроснабжении с 29 января по 6 февраля.

"Укртрансгаз" является оператором украинской газотранспортной системы и 12 поземных хранилищ газа. Компания на 100% принадлежит НАК "Нафтогаз Украины".