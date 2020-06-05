ГБР подало в суд новое ходатайство об аресте Жеваго

В Печерский районный суд Киева поданы новые ходатайства о наложении ареста на имущество и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей совладельца Ferrexpo и группы "Финансы и Кредит", бывшего народного депутата Константина Жеваго, который подозревается в причастности к растрате 2,5 млрд грн банка "Финансы и Кредит".

Об этом заявил первый заместитель Государственного бюро расследований Александр Бабиков, сообщает "Цензор.НЕТ".

По его словам, ходатайства сейчас находятся на рассмотрении следственных судей.

Как сообщалось, 25 мая Киевский апелляционный суд отменил ранее вынесенное следственным судьей Печерского райсуда Киева определение, разрешающее арест экс-нардепа.

Комментируя это решение, пресс-служба Жеваго со ссылкой на его адвоката, распространила заявление о том, что "решением апелляционной инстанции установлено, что Жеваго не находился и не находится в международном розыске, не скрывался и не скрывается от органов досудебного расследования и суда, а также то, что отсутствуют правовые основания для взятия Жеваго под стражу".

Кроме того, в компании Ferrexpo Жеваго заявили, что Апелляционный суд Киева 2 июня снял арест с 50,3% акций Ferrexpo Poltava Mining (Полтавский ГОК).

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Напомним, в сентябре 2019 года Константину Жеваго заочно объявили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса: организация растраты чужого имущества по предварительному сговору и легализация доходов, полученных преступным путем в особо крупных размерах.

В декабре 2019 года следственный судья Печерского райсуда Киева удовлетворил ходатайство, поддержанное прокурором Генеральной прокуратуры Украины, об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Также в ГПУ заявляли, что Жеваго объявлен в международный розыск.