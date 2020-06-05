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ГБР подало в суд новое ходатайство об аресте Жеваго

А также ходатайство о наложении ареста на имущество бизнесмена

Константин Жеваго. Фото: epravda.com.ua Константин Жеваго. Фото: epravda.com.ua
Константин Жеваго. Фото: epravda.com.ua

В Печерский районный суд Киева поданы новые ходатайства о наложении ареста на имущество и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей совладельца Ferrexpo и группы "Финансы и Кредит", бывшего народного депутата Константина Жеваго, который подозревается в причастности к растрате 2,5 млрд грн банка "Финансы и Кредит".

Об этом заявил первый заместитель Государственного бюро расследований Александр Бабиков, сообщает "Цензор.НЕТ".

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По его словам, ходатайства сейчас находятся на рассмотрении следственных судей.

Как сообщалось, 25 мая Киевский апелляционный суд отменил ранее вынесенное следственным судьей Печерского райсуда Киева определение, разрешающее арест экс-нардепа.

Комментируя это решение, пресс-служба Жеваго со ссылкой на его адвоката, распространила заявление о том, что "решением апелляционной инстанции установлено, что Жеваго не находился и не находится в международном розыске, не скрывался и не скрывается от органов досудебного расследования и суда, а также то, что отсутствуют правовые основания для взятия Жеваго под стражу".

Кроме того, в компании Ferrexpo Жеваго заявили, что Апелляционный суд Киева 2 июня снял арест с 50,3% акций Ferrexpo Poltava Mining (Полтавский ГОК).

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Напомним, в сентябре 2019 года Константину Жеваго заочно объявили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса: организация растраты чужого имущества по предварительному сговору и легализация доходов, полученных преступным путем в особо крупных размерах.

В декабре 2019 года следственный судья Печерского райсуда Киева удовлетворил ходатайство, поддержанное прокурором Генеральной прокуратуры Украины, об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Также в ГПУ заявляли, что Жеваго объявлен в международный розыск.

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