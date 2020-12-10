Бизнес 60 минут назад

ГБР расследует законность получения Новинским супермаркетов "Амстор"

Расследовать дело обязал суд по требованию ООО "Гратант", Венедиктова решение выполнила

Вадим Новинский. Фото: скриншот видео Vласть vs Vлащенко Вадим Новинский. Фото: скриншот видео Vласть vs Vлащенко
Вадим Новинский. Фото: скриншот видео Vласть vs Vлащенко

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова открыла уголовное производство против внефракционного депутата Верховной Рады Вадима Новинского.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на ответ Офиса генпрокурора на соответствующий запрос, дело было открыто еще 24 сентября во исполнение решения Печерского районного суда Киева. Его расследование поручено территориальному управлению Государственного бюро расследований в Киеве.

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Заявление же в Печерский райсуд с просьбой открыть дело против Новинского подало ООО "Гратант", утверждающее, что нардеп противоправно завладел имуществом сети супермаркетов "Амстор", в том числе залоговым и ипотечным имуществом "Укрэксимбанка".

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Напомним, Новинский стал совладельцем "Амстора" в 2009 году. В начале 2015 года между "Смарт-Холдингом" Новинского и одним из миноритариев "Амстора" Владимиром Вагоровским (руководил сетью, контролируя около 15% акций) начался корпоративный конфликт.

В апреле 2015 года в "Смарт-холдинге" отмечали, что долг сети "Амстор" перед банками в то время составлял около 160 млн долларов, перед поставщиками — около 300-350 млн грн. В октябре 2015 года Хозяйственный суд Днепропетровской области открыл дело о банкротстве ООО "Торговый дом "Амстор" и спустя четыре года — в октябре 2019-го — признал компанию банкротом. В декабре 2019 года Верховный суд подтвердил это решение.

В начале декабря 2020 года Укрэксимбанк выставил на аукцион 14 декабря сеть супермаркетов "Амстор" единым лотом, включая здания ТРЦ, земельные участки и торговое оборудование в Краматорске, Запорожье, Мелитополе, Кременчуге, Бердянске, Мариуполе и Одессе.

Отметим также, что в сентябре 2019 года Рада отменила депутатскую неприкосновенность, однако открывать уголовные производства против ее депутатов ныне может лишь генеральный прокурор.

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