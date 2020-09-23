Где можно взять кредит без поручителей?

Не имея справки о доходах очень сложно получить кредит в банке. Для банка данный документ — это подтверждение того, что займ будет погашен. Однако взять кредит без поручителей в микрофинансовой организации вполне реально.
Кто претендует на кредит без поручителей?
Категории граждан, которые заинтересованы в займе на карту без поручителей и справок:
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работники компаний, не имеющие официального оформления;
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сотрудники организаций, получающие низкую официальную зарплату;
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те, кто удаленно выполняют заказы;
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самозанятые;
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индивидуальные предприниматели;
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лица, живущие на проценты по вкладам;
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люди, живущие на деньги за сдачу жилья в аренду;
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граждане, недавно сменившие работу;
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студенты;
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домохозяйки.
Большое количество жителей Украины трудится неофициально или имеет невысокую "белую" зарплату. Они не могут получить справку о доходах. Эти категории нуждаются в кредитах без справок и поручителей, которые можно оформить в МФО.
К ним же примыкают лица, которые работают на новом месте меньше 6 месяцев. Справку о доходах можно получить только за период от полугода.
Кредит без поручителей в банке
Можно в срочном порядке взять кредит без поручителей в банке, но он дает его неохотно. Выдвигаются следующие условия:
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сумма и срок займа ограничиваются;
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ставка по кредиту повышается;
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необходим залог имущества;
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конкретизируются цели применения полученных денег;
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запрашиваются выписки с банковских счетов, на которые поступают доходы;
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требуются договора на выполнение работ или оказание услуг.
Банковский кредит имеет ряд преимуществ:
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деньги могут быть выданы на 5 и более лет;
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размер займа может быть до 1 млн грн;
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сравнительно низкая процентная ставка.
Процесс выдачи денег в банке сложный и длительный. Необходимо подготовить объемный пакет документов. Если кредит выплачивается раньше срока, то следуют штрафные санкции.
Займ без поручителей в МФО
Быстрый кредит без поручителей на карту весьма распространен. Его выдают многие микрофинансовые организации. Оформление займа осуществляется быстро и удобно. Есть возможность отправить заявку на сайте компании. Что значительно экономит время.
Особенности получения займа без поручителей в МФО:
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выдаваемые суммы небольших размеров;
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срок займа не более одного месяца;
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ставка по кредиту фиксируется;
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полученную сумму можно погасить удаленно;
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денежные средства перечисляются на карту любого банка;
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цели использования займа не конкретизируются;
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рассмотрение заявки осуществляется за 20 минут;
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небольшое количество отклонений заявок;
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оплата кредита раньше срока происходит без штрафов;
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кредитный договор можно пролонгировать много раз.
Работа МФО устроена с учетом потребностей населения. Выдача денег должна быть максимально быстрой и удобной. Это связано с тем, что люди, которые нуждаются срочно в деньгах, не располагают большим количеством свободного времени.
Ставка по займу зависит от его суммы. Вы оплатите только кредит и процент по нему. Никаких дополнительных оплат не предусматривается, время использования займа может быть продлено. Срок погашения от 7 до 14 дней.