Где можно взять кредит без поручителей?

Не имея справки о доходах очень сложно получить кредит в банке. Для банка данный документ — это подтверждение того, что займ будет погашен. Однако взять кредит без поручителей в микрофинансовой организации вполне реально.

Кто претендует на кредит без поручителей?

Категории граждан, которые заинтересованы в займе на карту без поручителей и справок:

работники компаний, не имеющие официального оформления;

сотрудники организаций, получающие низкую официальную зарплату;

те, кто удаленно выполняют заказы;

самозанятые;

индивидуальные предприниматели;

лица, живущие на проценты по вкладам;

люди, живущие на деньги за сдачу жилья в аренду;

граждане, недавно сменившие работу;

студенты;

домохозяйки.

Большое количество жителей Украины трудится неофициально или имеет невысокую "белую" зарплату. Они не могут получить справку о доходах. Эти категории нуждаются в кредитах без справок и поручителей, которые можно оформить в МФО.

К ним же примыкают лица, которые работают на новом месте меньше 6 месяцев. Справку о доходах можно получить только за период от полугода.

Кредит без поручителей в банке

Можно в срочном порядке взять кредит без поручителей в банке, но он дает его неохотно. Выдвигаются следующие условия:

сумма и срок займа ограничиваются;

ставка по кредиту повышается;

необходим залог имущества;

конкретизируются цели применения полученных денег;

запрашиваются выписки с банковских счетов, на которые поступают доходы;

требуются договора на выполнение работ или оказание услуг.

Банковский кредит имеет ряд преимуществ:

деньги могут быть выданы на 5 и более лет;

размер займа может быть до 1 млн грн;

сравнительно низкая процентная ставка.

Процесс выдачи денег в банке сложный и длительный. Необходимо подготовить объемный пакет документов. Если кредит выплачивается раньше срока, то следуют штрафные санкции.

Займ без поручителей в МФО

Быстрый кредит без поручителей на карту весьма распространен. Его выдают многие микрофинансовые организации. Оформление займа осуществляется быстро и удобно. Есть возможность отправить заявку на сайте компании. Что значительно экономит время.

Особенности получения займа без поручителей в МФО:

выдаваемые суммы небольших размеров;

срок займа не более одного месяца;

ставка по кредиту фиксируется;

полученную сумму можно погасить удаленно;

денежные средства перечисляются на карту любого банка;

цели использования займа не конкретизируются;

рассмотрение заявки осуществляется за 20 минут;

небольшое количество отклонений заявок;

оплата кредита раньше срока происходит без штрафов;

кредитный договор можно пролонгировать много раз.

Работа МФО устроена с учетом потребностей населения. Выдача денег должна быть максимально быстрой и удобной. Это связано с тем, что люди, которые нуждаются срочно в деньгах, не располагают большим количеством свободного времени.

Ставка по займу зависит от его суммы. Вы оплатите только кредит и процент по нему. Никаких дополнительных оплат не предусматривается, время использования займа может быть продлено. Срок погашения от 7 до 14 дней.