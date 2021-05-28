Где пройти обучение трейдингу — отзывы о Центре биржевых технологий

Главные вопросы, которые волнуют людей, только начинающих свой путь в трейдинге, — как научиться торговать на бирже прибыльно и свести к минимуму риски в торговле. Опытные трейдеры советуют пройти профильное обучение, а уже потом выходить на биржу. Ведь для успешной торговли нужно не просто знать, как работает основная торговая платформа MetaTrader, но и владеть базовыми торговыми стратегиями и понимать закономерности рынка. Обучение нужно тем, кто хочет научиться управлять своими средствами и получать пассивный доход, тем, кто хочет инвестировать без стресса и быть уверенным в своих действиях.

Узнать, как работает финансовый рынок, освоить лучшие торговые стратегии и правила безопасной торговли можно в Центре биржевых технологий — консалтинговой компании, которая имеет авторитет и доверие на рынке. В отзывах о ЦБТ называют компанию настоящими профессионалами своего дела.

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Центр биржевых технологий — факты

Центр биржевых технологий представляет сегмент обучения и консультирования в области работы на финансовых рынках. Компания представлена в Украине 6 лет. За это время услугами компании воспользовалось 25 тысяч человек, а сам ЦБТ был отмечен множеством наград. Успешная адаптация к новым условиям обучения во время карантина помогла компании завоевать звание "Лидера отрасли-2020" в Национальном бизнес-рейтинге.

Офисы Центра биржевых технологий есть в Киеве, Одессе, Львове и Черновцах. Также компания предлагает дистанционное обучение, что, опираясь на отзывы о ЦБТ, особенно важно для клиентов в условиях карантинных ограничений.

Преподаватели ЦБТ — это практикующее трейдеры, экономические и финансовые эксперты. Исходя из отзывов клиентов именно спикеры — одна из главных причин выбора компании для обучения.

Центр биржевых технологий — обучение

ЦБТ предлагает разные формы обучения.

Компания еженедельно проводит ознакомительные бесплатные вебинары на темы, посвященные финансовой грамотности. Принять участие можно, зарегистрировавшись предварительно на Facebook-странице компании.

Самым успешным и популярным обучающим курсом является "ЦБТ-Беластиум", который представляет собой практический интенсив из 10 занятий. Отзывы о прохождении "ЦБТ-Беластиум" уверяют: он дает возможность с нуля вникнуть в тему и освоить торговые стратегии. Курс "Беластиум" собрал много положительных отзывов еще и потому, что адаптирован под торговлю валютами, акциями, ETF, криптовалютами, товарами, CFD на сырье и CFD на акции.

Кроме того, ЦБТ регулярно проводит открытые дискуссии, профи-курсы и мастер-классы, участие в которых бесплатное и посетить их может каждый желающий.

Центр биржевых технологий — отзывы клиентов

"Во время карантина я решила использовать свое свободное время рационально и начала искать курсы. Наткнулась на бесплатный вебинар от ЦБТ, и мне понравилось на столько, что я решила пойти на обучение в Центр биржевых технологий. Оно оказалось очень интересным и практически ориентированным. Мои результаты на обучающем счете — плюс 20%, что, по словам ментора, очень неплохо. Я планирую начать заниматься трейдингом в дальнейшем", — оставляет свой отзыв об обучении в ЦБТ Людмила.

"Я серьезно подошел к поиску компании для обучения. Сначала детально изучил информацию о компании Центр биржевых технологий — ознакомился с сайтом и страницами в соцсетях, потом посетил первый семинар, позже тренинг. Я проходил обучение в офисе и индивидуально. После окончания обучения я уже работаю сам на живом счету, доходность которого составляет 13% в месяц, и мне уже удалось удвоить капитал", — делится своим отзывом выпускник ЦБТ Антон.