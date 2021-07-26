Где в Украине самая дорогая земля

По состоянию на начало июля в Украине на продажу предлагалось 1973 земельных участка. Об этом свидетельствуют данные исследования геоинформационной системы "Увекон".

Как сообщают данные сайта, доля была сосредоточена в Киевской области — более 430. Далее следуют Одесская (170 участков), Днепропетровская (132), Львовская (114), Полтавская (106), Харьковская (99), Херсонская (98), Житомирская (96) и Винницкая области (80 участков).

"В других областях уровень предложения земли сельхозназначения был значительно меньше. Самый низкий показатель зафиксирован в Луганской области — 17 земельных участков", — прокомментировал партнер по развитию бизнеса "Увекона" Александр Коробко.

После открытия земельного рынка с 1 июля средняя цена колебалась $2 — 3,6 тысяч за гектар.

В Киевской области, в непосредственной близости к столице (удаленность 20 — 30 км) она достигала $4,5 тысяч за гектар. По этому показателю столичный регион опередил некоторые страны ЕС. Для сравнения, в Румынии земля стоит $2,5 тысяч, в Литве — $2,2 тысяч, в Латвии — $1,4 тысяч.

Руководитель аналитического департамента Concorde Capital Александр Паращий заявил, что цена зависит от многих факторов: плодородие/потенциальная урожайность, расположение, арендуются ли земля и на сколько лет.

По данным Министерства аграрной политики и продовольствия Украины с 1 по 19 июля включительно было заключено более 1 тысячи 100 договоров на покупку/продажу земель сельскохозяйственного назначения.

Всего на указанную дату было осуществлено транзакций суммарно на 1530 гектаров.

Александр Коробко отметил, что рынок сельхозземель пребывает на стадии формирования — указанные цены были обнародованы накануне его открытия. По его словам, только в августе можно будет говорить "о соответствии цен имеющемуся спросу".

Земля станет прибыльнее недвижимости и депозитов: эксперты спрогнозировали подорожание паев.

Он предположил, что сельскохозземли, выставленные на продажу, "продаются не для фермеров". Скорее всего, в покупке заинтересованы предприниматели, которым нужна земля "для обустройства заправки или строительства жилья и так далее".

"Земля приобретается с конкретным целевым назначением. И чтобы построить что-либо, необходимо, в первую очередь, изменить целевое назначение, например, для жилого строительства", — рассказал Коробко.

То есть, отметил он, "что попало построить и как попало использовать землю" не получится. Ее нужно будет "легализировать" под конкретные цели собственника.

"Но такие участки могут находиться в выгодных локациях, поэтому покупателя вряд ли смутят дополнительные бюрократические вопросы", — подчеркнул партнер по развитию бизнеса "Увекона".

Александр Паращий отметил, что "покупать гектарами землю с/х назначения для заправок или жилья не очень рационально".

С началом делового сезона уровень предложения земель сельхозназначения может вырасти в полтора-два раза. По мнению Александра Коробко, это будет связано с ростом активности покупателей.

"Осень всегда характеризуется высокой активностью на рынке недвижимости. И рынок земли — не исключение. Пока еще сложно делать глобальные прогнозы по активности на рынке сельхозземли, но при благоприятных экономических условиях и при низком влиянии пандемии (в отсутствие локдаунов и жестких ограничений для деловой активности) активность на рынке может увеличиться как минимум на 20-25%", — спрогнозировал он.

Эксперт также добавил, что параллельно наладится процесс ценообразования. "Потребность в качественной оценке земли резко возрастет", — убежден представитель "Увекона".

Ранее Кабинет министров Украины одобрил проект постановления "О некоторых вопросах предоставления государственных гарантий на портфельной основе".

Как сообщает пресс-служба Министерства финансов, постановление предусматривает возможность предоставления государственных гарантий по кредитной поддержке на приобретение земли сельскохозяйственного назначения.

Напомним, с 1 июля в Украине вступил в силу закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения, принятый Верховной Радой в конце марта 2020 года и положивший конец мораторию, действовавшему с 2001 года.

Закон предоставляет владельцам участков (паев) право на их продажу: до этого в Украине можно было лишь передавать сельхозземли в аренду путем заключения долгосрочных договоров.