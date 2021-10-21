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Где взять деньги во время нестабильной экономики в Украине?

Если вы не удовлетворены своим прогрессом в сокращении расходов, вы можете обратиться за помощью к надежным источникам

Где взять деньги во время нестабильной экономики в Украине? Где взять деньги во время нестабильной экономики в Украине?

Для многих украинцев финансовые проблемы являются нормой, особенно с учетом нестабильного положения экономики во времена пандемии. Оплата счетов, ежедневные затраты, дорогостоящие покупки — все эти вещи ежемесячно подрывают бюджет. Тяжелое финансовое положение тянет за собой следующие проблемы:

  • у вас много кредитных карт;
  • вы пропустили некоторые платежи по займам в банке;
  • вы тратите 40% или более своего дохода на погашение долгов среди знакомых;
  • финансовое положение — источник ежедневного стресса.

Чтобы решить данную проблему, стоит тщательно пересмотреть бюджет и определить, где взять деньги на ежедневные расходы.

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Создайте ежемесячный бюджет

Расписанный бюджет является мощным инструментом для получения контроля над финансами. Это может помочь вам не тратить больше, чем у вас есть, а также сэкономить на будущие цели. Когда у вас будет полная картина того, куда идут ваши деньги каждый месяц, вы сможете перенаправить часть дохода в те области, которые вызывают у вас финансовый стресс.

Увеличьте свой доход

Подумайте о способах увеличения дохода, чтобы справиться с финансовыми проблемами. Спросите своего работодателя, можете ли вы работать сверхурочно. Продавайте предметы, которыми вы больше не пользуетесь, или получите вторую работу.

Рассмотрите возможность посторонней помощи

Если вы не удовлетворены своим прогрессом в сокращении расходов, вы можете обратиться за помощью к надежным источникам, таким как Finance.ua. Если вам нужна информация о финансах или срочные деньги в долг, стоит обратиться к сервисам от финансового портала. 

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