У общества сложилось отрицательное отношение к большому бизнесу — Валерий Геец

Как вы охарактеризуете большой бизнес в Украине?

Для меня это лицо Украины на мировой арене. Поясню более детально: большой бизнес во всех странах мира служит показателем состояния экономики и перспективы ее развития. Это своеобразный драйвер для всего остального бизнеса страны, ведь без больших корпораций перспективы развития всей экономики достаточно туманны.

Тогда какое лицо у украинского большого бизнеса сегодня?

Как по мне, тут все достаточно понятно и предсказуемо. Это крупные бизнес-группы, которые образовались в результате реформ в области приватизации. Все, что было создано за годы независимости в металлургии, в химии, в аграрной сфере — традиционных для Украины отраслях. Но с точки зрения завтрашнего дня, этого не достаточно, нам надо думать на перспективу, поскольку в ходе приватизации государственные монополии, существовавшие в Украине, стали частными с достаточно известными негативными последствиями во всех отношениях, и особенно в части повышения их конкурентоспособности, а значит, и будущего роста экономики. Процесс формирования частных крупных компаний в процессе приватизации был одной из существенных ошибок реформ того времени в условиях институциональной слабости государства, не создавшего необходимые институциональные структуры, способные осуществлять необходимые регулирующие меры, в том числе и реструктуризационного характера. По сути, эта сложнейшая задача подлежит решению в ходе реформ нынешнего времени.

Какие отрасли, по вашему мнению, — "будущее" для украинской экономики?

Как по мне, уже сейчас нужно развивать украинскую оборонную промышленность. Почему? Ответ очень простой: с одной стороны, развитие производства военной техники и вооружений это первейшая необходимость в той ситуации, в которой мы с вами оказались. С другой стороны, эта продукция пользуется спросом на внешних рынках. Если смотреть на пример высокоразвитых в технологическом отношении стран, то они, как правило, стараются быть успешными и в оборонной отрасли, где достаточно высокая не только конкуренция, но и уровень инновационности. Ведь продажи помогают им не только заводить в страну валюту, но и поддерживать свою армию на высоком уровне. Если в стране существуют перегибы, если оборонпром работает только на внутренние нужды, то это дает огромную нагрузку на экономику страны. В этой отрасли нужен баланс. Кроме того, развитие оборонпрома формирует в стране высокий инновационный потенциал, если страна ставит и решает задачу присутствия на мировом рынке вооружений и военной техники. В Украине в этой части был — и, я думаю, остается — существенный потенциал.

Помимо оборонной отрасли, Украине надо задуматься над развитием ядерной энергетики. Причем мы должны производить не только электроэнергию, но и топливные элементы. Последнее для нас особенно важно, поскольку сегодня мы зависим от России, в дальнейшем эта зависимость будет от Америки или Канады. В идеале энергетический вопрос должен решаться внутри страны.

В целом мы обладаем хорошим научным потенциалом в этих областях. У нас сохранилась система институтов, которые до сих пор ведут разработки, в том числе и фундаментального характера.

Вернемся к существующему большому бизнесу в Украине. Что вы можете сказать о его репутации на мировой арене?

С точки зрения мировой арены я могу оценивать только тех, кто работает в металлургии, потому что только эта отрасль достаточно серьезно представлена на мировом рынке. Сейчас у них есть некоторые проблемы, связанные с ценовыми динамиками, что понизило их влияние, однако надо помнить, что конъюнктура на мировых рынках весьма изменчива и без серьезной модернизации нам следует ожидать то подъемов, то падений, а от этого зависит и динамика ВВП. В 2017 году ожидается подъем цен на этих рынках. Если это произойдет, то и ВВП Украины пойдет в рост, но надо помнить, что так было уже много раз. После подъема следовал спад, поэтому без модернизации нам будет постоянно угрожать ценовая ловушка.

А как их воспринимают в Украине?

В обществе сложилось отрицательное отношение к большому бизнесу. Ведь у многих людей, которые не связаны с ним непосредственно, он ассоциируется с олигархами. Но я бы не сказал, что такое мнение на все 100% правильно. Конечно, мы все знаем, как формировался большой бизнес в Украине, но во всем этом есть и позитив. Но в тоже время ни в коем случае теперь нельзя допустить разрушение этих бизнесов, потому, что как только он перестанет консолидироваться в Украине, он перейдет под контроль транснациональных корпораций. А это намного хуже, поверьте мне. В свое время я писал о последствиях очередной приватизации "Криворожстали". Как вы помните, он был продан иностранному капиталу. Это было стратегической ошибкой. В то время нашему государству надо было вмешаться и помочь металлургии построить транснациональную компанию, которая сейчас бы имела широкое влияние на мировой рынок. Ведь история учит, что у основ формирования многих известных в мире ТНК присутствие государства имело место быть.

Перейду к следующему вопросу. Что в первую очередь влияет на репутацию крупных бизнес-групп в Украине?

В первую очередь, это выполнение своих обязательств перед государством в области налогообложения. То есть, если корпорация работает прозрачно и не уводит свои доходы. Во-вторых, это уровень их технологичности, что позволяет повысить производительность труда. Третье по счету, но отнюдь не по значимости, это выполнение ею экологических требований. Сюда же можно отнести корпоративную социальную ответственность компании.

Если ранжировать крупнейшие бизнес-группы страны по уровню репутации, как бы вы их выстроили?

С точки зрения влияния на экономику нашей страны сегодня холдинги, которые работают в металлургии и в аграрной сфере, вышли на первый план.

Аграрии, если судить по конъюнктуре рынка, занимают лидирующие позиции.

Но вот если смотреть на технологичность бизнеса, то, конечно, металлурги стоят на первом месте. Ведь — не в обиду аграриям — нет ничего сверхсложного на наших черноземах выращивать и продавать затем зерно, это не то, чем можно гордиться с точки зрения экономики будущего. Для того чтобы понять, что в этом нет серьезного будущего, надо обратиться к истории и вспомнить промышленную революцию в Англии и ее политику в отношении многих стран-соседей.

Не могу промолчать об IT-отрасли, которая сейчас у всех на слуху. По своему потенциалу с точки зрения наукоемкости, конечно, они на первом месте. Но, поверьте мне, в цепочке рангов роль, которую они будут играть в экономике страны, не будет той, на которую ми надеемся.

А если по репутации ранжировать? Не по экономическому влиянию на страну, а по мнению общества?

Тогда сегодня репутация ІТ самая высокая. Поскольку люди могут обучаться этой специальности самостоятельно и ко всему прочему, получая достойную зарплату, свободно передвигаться по миру, трудоустраиваться.