Гемблінг асоціація України стала першим членом Ukrainian Gambling Council

Ukrainian Gambling Council прийняла в свої ряди першого члена організації. Ним стала громадська організація "Гемблінг асоціація України".

Про це повідомляє Ukrainian Gambling Council.

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Метою ГАУ є об'єднання експертів і консультантів для сприяння державі у поясненні суспільству позитивних сторін легалізації грального бізнесу в Україні. Саме ця діяльність буде внеском ГАУ в роботу UGC.

"Від імені експертів, які вели просвітницьку діяльність вже більше року і сприяли розвінчанню міфів про гральну індустрію, хочу подякувати Антону Кучухідзе за можливість і далі вносити свою лепту у формування прозорого, сучасного і відповідального грального ринку в Україні. В майбутньому ми плануємо запустити новий регулярний аналітичний продукт, про який ми розповімо пізніше", — каже Вікторія Закревська, новий голова ГАУ.

"Переконаний, що ГАУ знаходиться у надійних руках, адже пані Вікторія є не лише відомим фахівцем у сфері медіа, а й здобувачем кандидатського ступеня у сфері гемблінгу. Такого освітнього рівня не має у переважної більшості фахівців ринку. Саме спільними зусиллями вдасться посилити відповідальний імідж грального бізнесу," — резюмував голова UGC Антон Кучухідзе.