Генепрокуратура хочет разобраться в ценах на газ и уголь

15 февраля 2017, 15:59
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Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко намерен разобраться с формулой формирования цены при закупке угля и импорте газа

Увеличить картинку Фото: zn.ua

Генеральная прокуратура будет проверять по какой причине используется формулы "Роттердам+" (API2+доставка) и "Баумгартен+" (биржевый индикатор цены газа на австрийском хабе + доставка). Об этом на брифинге заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"Как генпрокурор я на прошлой неделе дал распоряжение провести доследственную проверку материалов о формировании тарифов с так называемым "Роттердам +" в Национальной комиссии регулирования энергетики. Я, в конце концов, под должности обязан установить истину, действительно ли уголь закупается в Украине по так называемой формуле "Роттердам +", — заявил Луценко.

Кроме цен на уголь, Луценко хочет получить комментарии относительно использования формулы "Баумгартен+" при закупках газа.

"Мы закупаем газ по формуле "Баумгартен+". НАК "Нафтогаз" покупает газ у европейских фирм по цене "Баумгартен+" и доставка в Украину. У меня есть заявления о том, что газ на самом деле не отходит от территории Украины на запад дальше, чем на 10 км от словацкой границы (с Украиной — ред.). Вопрос: за что платится 40 евро за доставку из Австрии в Украину? Поэтому мы намерены провести доследственную проверку", — сказал генпрокурор.

Прокурор заявил, что начнет уголовные производства, если объяснения будут неудовлетворительные.

По материалам: Интерфакс-Украина
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Теги: уголь , газ , импорт , нафтогаз 20077720 , юрий луценко , генпрокуратура , генпрокурор

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