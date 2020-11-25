Генеральный директор ДТЭК Нефтегаз вошел в рейтинг лучших топ-менеджеров Украины

Генеральный директор ДТЭК Нефтегаз Игорь Щуров вошел в топ-25 лучших топ-менеджеров Украины по версии журнала "ТОП-100. Рейтинги крупнейших" и был удостоен награды в номинации "Стратег". Об этом рассказали в пресс-службе компании.

Там сообщили, что Игорь Щуров возглавляет нефтегазовый бизнес ДТЭК начиная с 2011 года. Под его руководством компания нарастила добычу газа более чем в три раза и ежегодно демонстрирует рекордные для отрасли производственные показатели.

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Также за это время ДТЭК Нефтегаз стал лидером глубокого бурения, одной из наиболее инновационных и высокотехнологичных компаний газодобывающего сектора Украины.

"ДТЭК обеспечивает существенный вклад в энергонезависимость Украины. Каждая награда и оценка общественности подтверждает правильность выбранной нами стратегии. Потому что добыча газа жизненно важна для страны, как с точки зрения наполнения бюджета, так и в вопросе энергетической безопасности", — отметил генеральный директор ДТЭК Нефтегаз Игорь Щуров.

Отметим, при формировании финального списка топ-25 лучших управленцев учитывались такие критерии как личная, инновационная и корпоративная эффективность, рентабельность компании за прошлый год, а также оценка экспертного жюри и редакционной коллегии.

Напомним, ДТЭК — крупнейший частный инвестор в энергетику Украины. Группа ДТЭК ведет добычу природного газа и угля, производит электроэнергию на солнечных, ветровых и тепловых электростанциях, распределяет и поставляет электроэнергию клиентам, внедряет энергоэффективные решения, развивает сеть скоростных зарядных станций для электромобилей.

ДТЭК Нефтегаз — крупнейшая частная газодобывающая компания в Украине. В 2019 году добыто 1,66 млрд кубометров природного газа, что является историческим рекордом среди частных компаний в отрасли. С 2013 года ДТЭК Нефтегаз увеличил добычу газа более чем в три раза, продемонстрировав наиболее стремительную динамику развития в газодобывающем секторе страны.

В 2019 году капитальные вложения ДТЭК составили 23 млрд грн, налоговые отчисления — 23,4 млрд грн. В ДТЭК работают 70 тысяч сотрудников. 100% компании принадлежит SCM Limited. Конечным бенефициаром является Ринат Ахметов.