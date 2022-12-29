Генератори та ремонти: які послуги шукали та пропонували українці наприкінці 2022 року

У листопаді-грудні спостерігається високий попит та пропозиція на оренду генераторів та їх ремонт. Причиною цьому стали активні обстріли росіянами об'єктів енергетичної інфраструктури України. Водночас серед інших послуг — високий попит на ремонтні роботи.

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Про це йдеться в аналітиці OLX.

Як енергетична криза вплинула на запити українців

На сервісі OLX у розділі "Бізнес та послуги" в період листопад-грудень користувачі найбільше цікавилися орендою генераторів — майже 300 тисяч разів. Пропозиція, як і попит, теж була великою — 10,3 тисячі оголошень. Це вчетверо більше, ніж у цей же період 2021 року. Також упродовж останніх двох місяців на OLX активно шукали і ремонт генераторів (понад 4 тисячі разів).

Якщо говорити про послуги, які пропонували українці у грудні 2022 року, то найбільше оголошень було серед наступної п'ятірки:

Ремонт - 45 000 тисяч;

Вивіз сміття - 7 300 тисяч;

Монтаж - 7 000 тисяч;

Доставка - 6 000 тисяч;

Грузові перевезення - 13 500 тисяч.

Попит відповідав пропозиції, адже найчастіше впродовж місяця відгукувалися саме на послуги з ремонту (понад 106 тисяч відгуків) та грузові перевезення — (16,5 тисяч). Також українці не забували і про здоров'я, тому достатньо багато відгуків було на послуги масажу — 26 тисяч.

Натомість, серед пошукових запитів у розділі послуг у грудні лідером стала оренда генераторів — цей запит був найчастішим. Не менше разів цікавилися орендою авто та ремонтом холодильників.

ТОП-5 найпопулярніших послуг за кількістю пошукових запитів на кінець року

Оренда генераторів - 150 600 тисяч;

Масаж - 16 500 тисяч;

Оренда авто -15 500 тисяч;

Грузові перевезення - 14 000 тисяч;

Ремонт холодильників - 6 200 тисяч.

Якщо порівняти з груднем 2021 року, то запити українців суттєво не змінилися окрім того, що минулого року користувачі OLX не шукали генератори. Але як і цього року, найбільше цікавилися орендою авто, грузовими перевезеннями, ремонтом та масажем.

Натомість наприкінці року на сайті OLX найчастіше українці цікавляться товарами для створення домашнього затишку та комфорту.