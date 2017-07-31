Германия сняла запрет на доступ "Газпрома" к газопроводу в обход Украины

31 июля 2017, 09:48
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Решение Еврокомиссии о снятие запрета на доступ "Газпрома" к мощностям Opal снова вступило в силу

Германия сняла запрет на доступ Увеличить картинку

Суд Германии не нашел причин для сохранения ограничений российскому монополисту "Газпрому" для газопровода Opal.

Так, суд Дюссельдорфа постановил, что причин для ограничения доступа "Газпрома" к немецкому газопроводу Opal нет, отвергнув иск польских компаний, передает "Новое время", ссылаясь на Reuters.

Таким образом, решение ЕК о снятие запрета на доступ "Газпрома" к мощностям Opal снова вступило в силу и будет действовать до более подробного решения.

Суд также сообщил, что истцам не удалось доказать необратимый ущерб, который якобы возникал от доступа "Газпрома" к мощностям Opal.

Напомним, что в октябре 2016 года Еврокомиссия сняла запрет на возможность использования "Газпромом" мощностей газопровода Opal, по которому российский газ поставляется в Германию и Чехию. Но польские компании PGNiG и PGNiG Supply & Trading обжаловали это решение через иск в европейский Суд общей юрисдикции в Люксембурге, который приостановил решение Еврокомиссии в декабре 2016 года.

После этого прокачка газа по газопроводу Opal, мощностью 36 млрд кубометров в год, сократилась почти на треть в начале 2017 года.

Ранее суд в Люксембурге отказал Польше и польским компаниям в наложении ограничительных мер, отменив свое декабрьское решение.

Напомним, что польская энергетическая компания PGNiG заявила, что недовольна решением Европейской комиссии (ЕК), которая позволила российскому Газпрому использовать до 90% мощности газопровода OPAL в Германии, и намерена его обжаловать.

Польша выступает против планов Москвы удвоить экспорт газа в Германию через строительство трансбалтийского газопровода Северный поток-2. На Газпром приходится около трети потребляемого в Европе газа, и его действующий газопровод Северный поток связан с Opal, который проложен на востоке Германии.

Позже Латвия и Литва решили присоединиться к польскому иску в Европейский суд в деле газопровода OPAL.

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Теги: газпром , германия , суд , еврокомиссия

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