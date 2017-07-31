Германия сняла запрет на доступ "Газпрома" к газопроводу в обход Украины

Суд Германии не нашел причин для сохранения ограничений российскому монополисту "Газпрому" для газопровода Opal.

Так, суд Дюссельдорфа постановил, что причин для ограничения доступа "Газпрома" к немецкому газопроводу Opal нет, отвергнув иск польских компаний, передает "Новое время", ссылаясь на Reuters.

Таким образом, решение ЕК о снятие запрета на доступ "Газпрома" к мощностям Opal снова вступило в силу и будет действовать до более подробного решения.

Суд также сообщил, что истцам не удалось доказать необратимый ущерб, который якобы возникал от доступа "Газпрома" к мощностям Opal.

Напомним, что в октябре 2016 года Еврокомиссия сняла запрет на возможность использования "Газпромом" мощностей газопровода Opal, по которому российский газ поставляется в Германию и Чехию. Но польские компании PGNiG и PGNiG Supply & Trading обжаловали это решение через иск в европейский Суд общей юрисдикции в Люксембурге, который приостановил решение Еврокомиссии в декабре 2016 года.

После этого прокачка газа по газопроводу Opal, мощностью 36 млрд кубометров в год, сократилась почти на треть в начале 2017 года.

Ранее суд в Люксембурге отказал Польше и польским компаниям в наложении ограничительных мер, отменив свое декабрьское решение.

Напомним, что польская энергетическая компания PGNiG заявила, что недовольна решением Европейской комиссии (ЕК), которая позволила российскому Газпрому использовать до 90% мощности газопровода OPAL в Германии, и намерена его обжаловать.

Польша выступает против планов Москвы удвоить экспорт газа в Германию через строительство трансбалтийского газопровода Северный поток-2. На Газпром приходится около трети потребляемого в Европе газа, и его действующий газопровод Северный поток связан с Opal, который проложен на востоке Германии.

Позже Латвия и Литва решили присоединиться к польскому иску в Европейский суд в деле газопровода OPAL.