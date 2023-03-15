Гетманцев допускає запровадження санкцій проти фінкомпанії "Хантер"

Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев припускає введення санкцій з боку РНБО проти фінкомпанії "Хантер".

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Про це Гетманцев повідомив Delo.ua у рамках форуму Business Wisdom Summit.

"Є ціла низка компаній, які за якимось дивним збігом обставин не потрапили до списку санкцій. Так, наприклад, це фінкомпанія "Хантер". Також є ще одна букмекерська компанія, яка згідно з розслідуванням журналістів має російське коріння", - повідомив виданню Гетманцев.

Фінансова компанія "Хантер" зареєстрована у Дніпрі. Вона була внесена до реєстру фінустанов у серпні 2016 року, а у вересні 2017 року отримала ліцензію на переказ коштів у національній валюті.

28 лютого "Хантер" на своєму офіційному сайті повідомила про те, що вона припиняє надавати послуги, пов'язані з геймінгом (з купівлі та продажу внутрішньоігрових ресурсів та предметів), оскільки у компанії виникли складнощі з банками-партнерами.

Нагадаємо, що Рада національної безпеки і оборони (РНБО) 10 березня ввела новий пакет санкцій проти фізичних та юридичних осіб, які є громадянами Росії, ведуть там бізнес-діяльність або мають зв'язки з РФ. Під санкції, зокрема, потрапили українські букмекерські компанії – "Париматч", "Покерматч.ЮА", "Поінтлото" та інші.

Нагадаємо, що українська влада останнім часом взялася за припинення схем, за якими гральний бізнес ухилявся від оподаткування, у тому числі з залученням низки банків. Тригером стало засідання наприкінці лютого тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, на якому були оприлюднено дані, згідно з якими загальний обсяг операцій грального бізнесу у 2022 році становив 180 мільярдів гривень, а за ліцензії та податки у цій сфері держава отримала всього 1,9 мільярда гривень, тобто близько 1%. Розмір недоотриманих за рік податків оцінено у 25-30 мільярдів гривень.

Після цього Кабінет Міністрів оперативно скасував автоматичне продовження ліцензій грального бізнесу до кінця війни. У свою чергу, представники галузі закликали уряд, Міністерство фінансів та профільний комітет Ради розглянути їхню компромісну пропозицію про плату за ліцензії, запевняючи, що гральний бізнес не відмовляється підтримувати державу.