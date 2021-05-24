Энергетика 50 минут назад

ГФС насчитала "нефтегазовой госкомпании" неуплату 1,1 млрд грн налогов: деньги уже вернули

Данная сумма составила большинство от совокупного возмещения налогов по результатам уголовных дел в течение 2021 года

Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Следственное управление Офиса крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора выявило и прекратило практику искажения "одним из государственных акционерных обществ нефтегазового комплекса" налоговой отчетности.

Как говорится в сообщении ОГП, такая практика привела к непоступлению в госбюджет 1,1 млрд грн налогов, однако после проведенных мер указанная сумма была возмещена. Других подробностей, однако, в нем не приводится.

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"В этом году прокурорами Офиса генерального прокурора значительно улучшено качество работы по наполнению бюджета и "детенизации" экономики, несмотря на мораторий на проведение налоговых проверок для органов фискальной службы из-за карантина и несовершенства уголовного процессуального законодательства", — похвастались в офисе.

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Сообщается, что всего в текущем году под процессуальным руководством прокуроров ОГП и областных прокуратур в рамках уголовных производств следственных подразделений ГФС обеспечено возмещение в бюджет неуплаченных сумм налогов на сумму более 1,8 млрд грн, что на 758 млн грн больше, чем на протяжении всего 2020 года.

Отметим при этом, что на днях коммерческая компания "Агро Газ Трейдинг", являющаяся поставщиком давальческого газа для Одесского припортового завода, заявила о фабрикации ГФС против нее уголовного дела.

Напомним также, что на пресс-конференции 20 мая президент Владимир Зеленский раскритиковал уволенного с должности главы НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева за нецелевое использование средств госкомпании, получившей 19 млрд грн убытка в 2020 году.

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