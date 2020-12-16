ГФС разоблачила сеть пиццерий в неуплате 75 млн грн налогов (ФОТО)

Государственная фискальная служба в результате проведенной в Киеве спецоперации разоблачила менеджмент одной из сетей пиццерий в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Как говорится в сообщении на Facebook-странице ведомства, в ходе обысков в офисных и складских помещениях были обнаружены и изъяты цифровые носители, черновые записи, финансово-хозяйственные документы и наличные средства.

Предварительно установлено, что организованная преступная группа осуществляла свою деятельность для уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах при предоставлении услуг мобильного питания под известным международным брендом.

Фактически должностные лица одного из ООО, действуя в составе организованной группы, в течение длительного периода осуществляли на территории Украины реализацию товарно-материальных ценностей через стационарные магазины и интернет-магазин и скрывали реальные объемы полученного дохода, используя подконтрольных физических лиц-предпринимателей, доход которых фактически должен был декларироваться ООО.

По данным ГФС, это привело к непоступлению в бюджет средств на общую сумму более 75 млн грн.

Напомним также, что Служба безопасности Украины накануне поймала в Николаеве бухгалтера строительной компании, пытавшуюся дать взятку чиновнику ГФС.