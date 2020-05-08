Глава "Энергоатома": Новый энергобаланс — это безопасное решение для эксплуатации АЭС

Исполняющий обязанностей президента НАЭК "Энергоатом" Петр Котин поддерживает принятый правительством Энергетический баланс и считает его безопасным для эксплуатации энергоблоков. Об этом он заявил во время селекторного совещания в Министерстве энергетики и защиты окружающей среды.

"Мы под такой баланс остановим три энергоблока, у нас будет ситуация, когда все остальные энергоблоки будут работать на мощности, близкой к номинальному уровню. Мы, безусловно готовы этот баланс выполнить, у нас нет никаких сомнений, что это полностью безопасное решение для эксплуатации энергоблоков. Что касается в целом ситуации, то мы поддерживаем и принимаем меры, который принимает и Кабмин, и антикризисный штаб, и министерство для нас", — сказал Котин.

По его словам, пока первоочередной задачей является стабилизация работы энергорынка, в том числе, стабилизация финансовой ситуации. "Сначала требуется экономическая стабилизация на энергорынке, чтобы мы получали полный объем оплаты за нашу электроэнергию, который мы пускаем в энергосистему. Для нас есть вопрос сокращения нашего баланса, но, в то же время, это требование со стороны оператора, которое мы должны выполнять и это приведет к стабилизации. Во-первых, к физической стабилизации на энергорынке, во-вторых, к финансовой стабилизации ", — заявил Котин.

Напомним, 28 апреля Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины утвердило новый прогнозный энергетический баланс Украины на 2020 год, который предусматривает общее уменьшение потребления на 9,5% — до 138 млрд кВт/ч.

Новый энергобаланс должен решить проблемы в отдельных отраслях энергетики. В атомной энергетике — это регулярная смена нагрузок на блоки АЭС из-за падения спроса, проведения ремонтных работ на АЭС, которые длительное время откладывали. А также оздоровления финансового состояния НАЭК "Энергоатом".

В угольной энергетике — вынужденные остановки работы шахт и примерно 40 тыс. шахтеров, а также рекордное количество угля на складах, которая сформировалась из-за увеличения импорта угля и появления импорта электроэнергии, уменьшение потребления.

В гидроэнергетике — существенное уменьшение генерации (до 40%) из-за недостаточно высокого уровня воды в реках в связи с нехваткой осадков зимой и весной.