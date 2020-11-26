Глава Минэнерго озвучил условия для нормализации газового рынка в Украине

На сегодняшний день ситуация на рынке газа в Украине является довольно контролированной, однако для того, чтобы она оставалось такой и в дальнейшем, необходимо сделать ряд шагов.

Об этом 26 ноября в ходе брифинга заявил новоизбранный министр энергетики Юрий Бойко, отвечая на вопрос корреспондента Delo.ua.

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По его словам, когда шла дискуссия с международными партнерами, которые настаивали на снятии ПСО (постановление о специальных обязательствах — Delo.ua) для населения, украинская сторона озвучила ряд проблем, которые требуют решения, чтобы рынок работал успешно.

"Первое — продажа газа собственной добычи "Укргаздобычи" через биржу. Это позволит на равных условиях получить доступ к ресурсу и "Нафтогазу", и остальным поставщикам на конкурентных основах. Еще один шаг, который позволил бы обеспечить конкуренцию на рынке — это открытие клиентских баз, которыми владеют облгазы. Это автоматически позволило бы упростить работу остальным поставщикам, и привело бы к появлению новых поставщиков. Это два ключевых шага, которые нужно было бы сделать. К сожалению, не все оно находится в сфере компетенции Минэнерго. Мы будем пытаться реализовать это через депутатов и другие центральные органы исполнительной власти", — отметил Бойко.

Как сообщалось ранее, за третий квартал 2020 года убыток НАК "Нафтогаз Украины" составил 5,5 млрд грн. Для сравнения — за аналогичный период 2019 года убыток составил 4,8 млрд грн, за исключением прекращенной деятельности.

Напомним, в январе-сентябре текущего года "Оператор ГТС Украины" прокачал 39,5 млрд кубометров газа, что на 40% меньше, чем за этот же период 2019 года (65,4 млрд кубометров).

Ключевая причина сокращения объемов транзита — запуск новых газопроводов в обход Украины, по которым российский газ транспортируется в Европу.