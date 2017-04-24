Главой набсовета "Нафтогаз Украины" стал британец

Пол Сирил Уорвик избран главой наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" 21 апреля 2017 года. Такую информацию компания раскрыла для Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Ранее набсовет покинула представитель государства Юлия Ковалив, которая возглавляла набсовет с момента формирования.

А три члена наблюдательного совета "Нафтогаз Украины", в том числе — Уорвик, сообщили, что готовы уволиться из-за ряда проблем: отсутствие прогресса в реформе корпоративного управления, кризис неплатежей из-за решений правительства, политизация кадровых решений в "Укртрансгазе", а также — невозможность подать электронные декларации иностранными членами набсовета.

Как стало известно, 6 апреля члены набсовета "Нафтогаза" встречались с вице-премьером Кистионом, который заверил их, что все вопросы будут решены до собрания акционеров 30 апреля.

В связи с тем, что Кистион заверил членов набсовета, что их полномочия будут продлены еще на год, независимые директора хотят убедиться в следующем:

- что Кабмин продвигается в реформе корпоративного управления и решить проблему неплатежей, которая возникла из-за ряда законодательных и правительственных актов;

- что вопрос увольнения Игоря Прокопива будет рассматриваться на основе фактов и не будет политизирован;

- будет решен вопрос электронного декларирования для иностранных членов набсовета (сейчас выполнить все требования иностранцы не могут, а невыполнение ведет к уголовной ответственности).

В набсовета "Нафтогаза" три независимых директора и остался один представитель государства — экс-министр энергоуглепрома Владимир Демчишин.

При этом в правительстве заявляли, что расширят состав набсовета: добавят одного представителя государства и одного независимого директора.

Выбирать нового независимого члена будут представители правительства, а весь список требований к нему исчерпывается тремя условиями — высшее образование, 5 лет управленческого опыта или опыта работы на госслужбе. Кроме того, правительство планирует сделать представителем государства в набсовете госсекретаря Минэкономразвития Алексея Перевезенцева.