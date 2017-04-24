Главой набсовета "Нафтогаз Украины" стал британец

24 апреля 2017, 17:06
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Независимый директор Пол Уорвик возглавил наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" после ухода из компании Юлии Ковалив

Главой набсовета Увеличить картинку

Пол Сирил Уорвик избран главой наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" 21 апреля 2017 года. Такую информацию компания раскрыла для Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Ранее набсовет покинула представитель государства Юлия Ковалив, которая возглавляла набсовет с момента формирования.

А три члена наблюдательного совета "Нафтогаз Украины", в том числе — Уорвик, сообщили, что готовы уволиться из-за ряда проблем: отсутствие прогресса в реформе корпоративного управления, кризис неплатежей из-за решений правительства, политизация кадровых решений в "Укртрансгазе", а также — невозможность подать электронные декларации иностранными членами набсовета.

Как стало известно, 6 апреля члены набсовета "Нафтогаза" встречались с вице-премьером Кистионом, который заверил их, что все вопросы будут решены до собрания акционеров 30 апреля.

В связи с тем, что Кистион заверил членов набсовета, что их полномочия будут продлены еще на год, независимые директора хотят убедиться в следующем:

- что Кабмин продвигается в реформе корпоративного управления и решить проблему неплатежей, которая возникла из-за ряда законодательных и правительственных актов;

- что вопрос увольнения Игоря Прокопива будет рассматриваться на основе фактов и не будет политизирован;

- будет решен вопрос электронного декларирования для иностранных членов набсовета (сейчас выполнить все требования иностранцы не могут, а невыполнение ведет к уголовной ответственности).

В набсовета "Нафтогаза" три независимых директора и остался один представитель государства — экс-министр энергоуглепрома Владимир Демчишин.

При этом в правительстве заявляли, что расширят состав набсовета: добавят одного представителя государства и одного независимого директора.

Выбирать нового независимого члена будут представители правительства, а весь список требований к нему исчерпывается тремя условиями — высшее образование, 5 лет управленческого опыта или опыта работы на госслужбе. Кроме того, правительство планирует сделать представителем государства в набсовете госсекретаря Минэкономразвития Алексея Перевезенцева.

По материалам: "Дело"
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Теги: нафтогаз 20077720

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