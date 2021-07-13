Энергетика 40 минут назад

Главу "Николаевской ТЭЦ" отстранили от должности для проверки на добросовестность

На время процедуры в отношении Клецова, пост главы "Николаевской ТЭЦ" займёт финансовый директор предприятия — Вера Звиржинская

Главу "Николаевской ТЭЦ" отстранили от должности для проверки на добросовестность Главу "Николаевской ТЭЦ" отстранили от должности для проверки на добросовестность

Наблюдательный совет "Николаевской ТЭЦ" отстранил от работы новоназначенного главу предприятия Егора Клецова. Его проверят на добросовестность.

Об этом сообщил глава Набсовета Николаевской ТЭЦ Виталий Гордиенко в комментарии "РБК-Украина".

Подпишитесь на канал DELO.UA

"После назначения Егора Клецова в СМИ появилась негативные публикации, касающиеся его прошлого. Мы приняли решение о его отстранении с должности до получения результатов дополнительной проверки на добросовестность", — рассказал Гордиенко.

Он так же добавил, что такое решение было принято Набсоветом единогласно. На время процедуры в отношении Клецова, пост главы "Николаевской ТЭЦ" займёт финансовый директор предприятия — Вера Звиржинская.

Отметим, что назначению главы "Николаевской ТЭЦ" предшествовал конкурсный отбор, на котором победил Егор Клецов. По словам Гордиенко, этому способствовал многолетний профильный опыт кандидата, а также глубокое знание теплоэнергетического комплекса.

Напомним, что в новом составе Набсовет "Николаевской ТЭЦ" начал работу с мая 2021 года. Конкурс на должность главы предприятия проводился в связи со смертью предыдущего руководителя — Юрия Кишка.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Киевские жилмассивы Теремки и Жуляны три часа провели без света из-за аварии
Киевские жилмассивы Теремки и Жуляны три часа провели без света из-за аварии
Конечные бенефициары WOG могут понести наказание за доведение до банкротства — СМИ
Конечные бенефициары WOG могут понести наказание за доведение до банкротства — СМИ
НКРЭКУ передала местным властям полномочия устанавливать тарифы на тепло
НКРЭКУ передала местным властям полномочия устанавливать тарифы на тепло
Загрузка...
Новое видео
Построение экосистем и промышленных кластеров как антикризисный менеджмент

Новости дня

  1. Украинке, сбившей на самокате женщину, присудили год тюрьмы условно и 127 тысяч грн штрафа

  2. Как сделать артиста амбассадором вашего бренда и найти баланс между творчеством и бизнесом

  3. Под Киевом легковушка с 16 людьми перевернулась на крышу: есть погибшие (ФОТО, ДОПОЛНЕНО)

  4. Боты для FIFA, а не майнинг: чем на самом деле занималась "криптоферма" в Виннице

  5. Аномальная жара: в США зафиксировали одну из самых высоких температур на Земле

Ивент
Ефективність та трансформація. Навчайтеся бізнесу у практиків на GET Business Festival
Ефективність та трансформація. Навчайтеся бізнесу у практиків на GET Business Festival
У Pochayna Event Hall зберуться понад 70 провідних бізнес-практиків та 3000 представників підприємницької спільноти, аби разом сформувати стратегію, що відповідає викликам нового часу
Загрузка...