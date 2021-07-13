Главу "Николаевской ТЭЦ" отстранили от должности для проверки на добросовестность

Наблюдательный совет "Николаевской ТЭЦ" отстранил от работы новоназначенного главу предприятия Егора Клецова. Его проверят на добросовестность.

Об этом сообщил глава Набсовета Николаевской ТЭЦ Виталий Гордиенко в комментарии "РБК-Украина".

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"После назначения Егора Клецова в СМИ появилась негативные публикации, касающиеся его прошлого. Мы приняли решение о его отстранении с должности до получения результатов дополнительной проверки на добросовестность", — рассказал Гордиенко.

Он так же добавил, что такое решение было принято Набсоветом единогласно. На время процедуры в отношении Клецова, пост главы "Николаевской ТЭЦ" займёт финансовый директор предприятия — Вера Звиржинская.

Отметим, что назначению главы "Николаевской ТЭЦ" предшествовал конкурсный отбор, на котором победил Егор Клецов. По словам Гордиенко, этому способствовал многолетний профильный опыт кандидата, а также глубокое знание теплоэнергетического комплекса.

Напомним, что в новом составе Набсовет "Николаевской ТЭЦ" начал работу с мая 2021 года. Конкурс на должность главы предприятия проводился в связи со смертью предыдущего руководителя — Юрия Кишка.