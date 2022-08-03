Global PR: як українській компанії працювати на міжнародному ринку. Лекція Олени Дальської-Латошевіч

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Лекція Олени Дальської-Латошевіч, директора з управління репутацією та маркетингом WePlay Holding, відбудеться 12 серпня об 11:00. Радимо скористатися цією можливістю, аби задати практичні питання та отримати дієві поради фахівця.

Олена вже понад 20 років у маркетингових комунікаціях. Має британський диплом CIPR Professional Diploma, авторка та викладачка курсу ​​«PR та журналістика в кіберспорті» у Національному університеті фізичного виховання і спорту України, засновниця агенції з PR-консалтингу PRaxis, авторка Telegram-каналу з вакансіями у сфері PR та комунікацій PR & Comms Jobs.

ТЕМА: Global PR: як українській компанії працювати на міжнародному ринку

Олена Дальська-Латошевіч розкаже про те:

коли починати говорити про бренд на міжнародному ринку та чи взагалі варто це робити;

як комунікувати тему війни в міжнародному бізнесі;

Media Relations у поточній ситуації: як будувати стосунки із журналістами на нових ринках;

GR як елемент PR-кампаній (спойлер — працює!);

корисні інструменти PR-фахівця для роботи у міжнародних комунікаціях;

Кейс: Day Center by AMD від WePlay Esports.

Доступ до лекції за донатом. Реєстрація за посиланням.Також ви можете отримати доступ до попередніх лекцій — Олени Плахової про інтегровані комунікації під час війни, Оксани Коваль про діджитал під час війни, Валерії Толочиної про те, як бренду залишатися в етері під час війни та Олени Дерев’янко про трансформацію системи управління бізнесом у нових реаліях.