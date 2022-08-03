- Категорія
- Бізнес
- Дата публікації
-
Global PR: як українській компанії працювати на міжнародному ринку. Лекція Олени Дальської-Латошевіч
Проєкт MMR Edu створений для тих, хто хоче вчитися, хто шукає відповіді на свої запитання, хто почав стратегічні зміни і не знає, яким шляхом рухатися. Ми залучаємо найкращих фахівців своєї справи, аби вони ділилися своїм досвідом та інсайтами.
Лекція Олени Дальської-Латошевіч, директора з управління репутацією та маркетингом WePlay Holding, відбудеться 12 серпня об 11:00. Радимо скористатися цією можливістю, аби задати практичні питання та отримати дієві поради фахівця.
Олена вже понад 20 років у маркетингових комунікаціях. Має британський диплом CIPR Professional Diploma, авторка та викладачка курсу «PR та журналістика в кіберспорті» у Національному університеті фізичного виховання і спорту України, засновниця агенції з PR-консалтингу PRaxis, авторка Telegram-каналу з вакансіями у сфері PR та комунікацій PR & Comms Jobs.Підписуйтесь на наш Telegram канал
ТЕМА: Global PR: як українській компанії працювати на міжнародному ринку
Олена Дальська-Латошевіч розкаже про те:
- коли починати говорити про бренд на міжнародному ринку та чи взагалі варто це робити;
- як комунікувати тему війни в міжнародному бізнесі;
- Media Relations у поточній ситуації: як будувати стосунки із журналістами на нових ринках;
- GR як елемент PR-кампаній (спойлер — працює!);
- корисні інструменти PR-фахівця для роботи у міжнародних комунікаціях;
- Кейс: Day Center by AMD від WePlay Esports.
Доступ до лекції за донатом. Реєстрація за посиланням.Також ви можете отримати доступ до попередніх лекцій — Олени Плахової про інтегровані комунікації під час війни, Оксани Коваль про діджитал під час війни, Валерії Толочиної про те, як бренду залишатися в етері під час війни та Олени Дерев’янко про трансформацію системи управління бізнесом у нових реаліях.