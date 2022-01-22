Годовую декларацию ФЛП для 1-3 групп теперь можно подать в приложении "Дія"

В приложении “Дія” теперь можно подать годовую декларацию физическим лицам-предпринимателям (ФЛП) для 1-3 групп.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Подача годовой декларации для ФОП доступна в несколько кликов, не нужно нанимать бухгалтера, или переплачивать платный сервис. Удобно, быстро и бесплатно. Работаем дальше", - отметил министр.

Как воспользоваться услугой — смотрите в видео.

Напомним, с 1 января для физлиц-предпринимателей увеличится размер единого социального взноса и единого налога, на уровень которых влияют размер минимальной заработной платы и прожиточного минимума.

Единый налог для ФЛП первой группы налогообложения с 1 января 2022 года составит 248,1 грн в месяц (10% от минималки), для второй – 1300 грн (20% от минималки), для третей – 5% от дохода либо 3% от дохода и НДС.

Отметим, в приложении государственных услуг "Дія" обновили цифровую подпись, которая необходима для генерации документов. Теперь, чтобы воспользоваться услугой "Дія.Підпис", не нужно крутить головой, достаточно один раз моргнуть.