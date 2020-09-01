Сервіс sweet.tv запускає "Hollywood українською" — власний український дубляж кінохітів

У кінці серпня національний онлайн-кінотеатр sweet.tv запускає проєкт "Hollywood українською", мета якого дати глядачам найкращий голлівудський контент якісною українською мовою.

Сервіс sweet.tv — це перша дійсно українська ОТТ-компанія, що поширює легальний контент від голлівудських кіностудій (Disney, Paramount, Universal та Sony) на території України та створює ексклюзивний дубляж та озвучку культових фільмів і трейлерів державною мовою.

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В компанії розповіли, що сервіс стартував у 2017 році як платформа перегляду телебачення онлайн. Тоді у sweet.tv сконцентрували увагу на HD-якості, до якої потім додались 4К-канали.

"Проте, ми продовжували шукати шлях, як стати кращими. І виявили, що люди хочуть дивитись фільми українською. Проте сервіси, що подібні до нашого, більше сконцентровані на роботі на ринку СНД та Росії, тому, звісно, про ніякі українські аудіодоріжки не може йти мова", — коментує засновник сервісу sweet.tv Олександр Вітько.

"Тоді ми поставили собі за мету дати доступ до найкрутішого, добірного контенту — українською. І таким чином народився проєкт "Hollywood українською". Ми підписали прямі контракти з голлівудськими студіями: Disney, Paramount, Universal, Sony. Наша команда відібрала фільми з найкращим рейтингом, які мають значення для світового кінематографу. Ми відійшли від загальноприйнятої стратегії "1 000 000 будь-яких фільмів", для нас важлива їх якість. Щоб кожного разу, відвідуючи сервіс, користувач отримував найкращий контент і ніколи не шкодував про втрачений час.

До кінця 2020 року ми переозвучимо на українську мову найкращі кінохіти, щоб вкотре переглядаючи класику, люди змогли отримати від неї нові і лише позитивні емоції, смакуючи кожен діалог", — відзначив Олександр Вітько.

В компанії відзначають — ініціативу підтримали всі, до кого зверталися за підтримкою та пропонували взяти участь в проєкті "Hollywood українською".

"Українські зірки та їхні діти, які стали голосами кінокласики, студії, агенції, з якими ми працюємо, — абсолютно всі! Що ще раз підтвердило те, що ми на правильному шляху і тема українського дубляжу світових фільмів болить не лише нам. В проєкті приймають участь такі селебрітіз як Руслана Писанка, Юрій Горбунов, Лесь Задніпровский, Віктор Андрієнко, а також діти українських зірок Андрій Потапенко, Марія Полякова, Тимур Кухар та багато інших", — розповів Олександр Вітько.

Зараз в компанії готуються успішно вирішити завдання з якісним дубляжем та озвучкою кінохітів.

"В Україні з 2006 року всі фільми, що потрапляли на екрани кінотеатрів, отримували дублювання. Проте ті фільми, які виходили до цього, дублювання не мали. Коли їх демонстрували на національних телеканалах, вони отримували швидку озвучку, але інколи це втрата в якості, що не дозволяє повністю зануритися в сприйняття фільму, — відзначив Олександр Вітько. — До Нового року плануємо дублювати та озвучити найкращі кінохіти, які не мають української аудіодоріжки, або ми не можемо назвати її якісною. Ті ж фільми, які вже мають якісний "переклад", звісно, можна переглядати українською на sweet.tv".

Варто додати, що у співпраці з голлівудськими кіностудіями в sweet.tv обрали до свого кінозалу фільми з рейтингом IMDb не менше 6 — в компанії зазначали, що це дозволить глядачеві "щовечора дивитись хорошу стрічку, ніж пробиратися через купу прохідних у пошуку діаманту".

"В такий спосіб ми цінуємо та економимо час глядача. І все це доступно до перегляду у межах стандартного тарифу. Ми не розкидаємо фільми "найгірше у найдешевшому тарифі", "найкраще у найдорожчому". Ми хочемо давати однаковий, чесний доступ до якісного контенту для всіх на всіх пристроях: smart-телевізорі, smart-приставці, смартфоні чи комп'ютері", — коментує Олександр Вітько, засновник sweet.tv.

Якщо ж говорити про технічні особливості, то платформа має один із найбільш дружніх додатків для користувачів на українському ринку та може працювати з мінімальною швидкістю інтернету. Тож дивитись телеканали та фільми онлайн можна навіть під час подорожі.

Також, з нагоди запуску проєкту, sweet.tv оголошує всеукраїнський розіграш цінних призів серед усіх нових передплатників сервісу, що активують передплату sweet.tv у вересні цього року. Щодня протягом місяця в ранковому ефірі "Русское радио Україна" будуть розігруватися smart-телевізори Samsung 4К. А 2 жовтня 2020 року на тій же радіостанції відбудеться розіграш суперпризу — автомобіля KIA Sportage. Слідкувати за переможцями та долучитися до акції можна на сайті www.sweet.tv

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