Головні фінансово-банківські питання розглянули на Banking & Compliance 2021 A2B Forum

06 серпня 2021 року в приміщенні готелю Hyatt Regency Kyiv відбувся найочікуваніший захід у фінансово-банківський сфері — Banking & Compliance 2021 A2B Forum.

Організатором заходу виступила Асоціація адвокатів України та Law & Business Studio, за сприяння в організації та підтримки Генерального партнера – Юридичної компанії "Amber Law Company".

Традиційно відкриття форуму відбулося з вітальних слів: Зої Ярош, Президентки ААУ, адвокатки, керуючої партнерки АО "Marshaller Group", Ольги Дмитрієвої, керуючої партнерки АО "Dmitrieva & Partners", адвокатки, Голови Наглядової ради ААУ, менторки проєктів Law&Business Studio, Смоковича Михайла, Голови Касаційного адміністративного суду Верховного Суду, доктора юридичних наук, заслуженого юриста України, Семена Ханіна, керуючого партнера ЮК "Amber Law Company", члена Правління ААУ, к.е.н.

Перша сесія, яку модерував Семен Ханин, керуючий партнер Amber Law Company, член Правління ААУ, к.е.н., була присвячена Фінансовому моніторингу.

Спікерами виступили:

Володимир Дубєй , Голова Правління ТАСКОМБАНК;

, Голова Правління ТАСКОМБАНК; Ігор Ткаліч , директор Генерального департаменту фінансового моніторингу Ощадбанк, к.ю.н;

, директор Генерального департаменту фінансового моніторингу Ощадбанк, к.ю.н; Володимир Гавлицький , директор Департаменту комплаєнс, член Правління ПАТ АБ "Південний";

, директор Департаменту комплаєнс, член Правління ПАТ АБ "Південний"; Поліна Харченко , членкиня Правління, директорка з комплаєнс-контролю та фінансового моніторингу Альфа-Банк;

, членкиня Правління, директорка з комплаєнс-контролю та фінансового моніторингу Альфа-Банк; Олена Макеєва , голова Ради директорів Аудиторської фірми Aksonova&Associates Geneva Group International;

, голова Ради директорів Аудиторської фірми Aksonova&Associates Geneva Group International; Андрій Сегал , директор Amber Law Company, голова Комітету ААУ з валютного регулювання та інвестування;

, директор Amber Law Company, голова Комітету ААУ з валютного регулювання та інвестування; Сергій Лисенко, адвокат, к.ю.н., керуючий партнер Gracers Law Firm.

На сесії обговорили практичні аспекти організації процедури фінансового моніторингу в банку, спірні моменти щодо необхідності застосування ризик-орієнтованого підходу щодо операцій клієнтів, проблеми в комунікації, які виникають між клієнтами та співробітниками банків. Жваву дискусію між учасниками викликала податкова амністія та пов’язані з нею ризики. Проаналізовано зміни в законодавстві, їх вплив на ринок та проведення банківських операції, висвітлено тенденції щодо процедур комплаєнсу та подальших можливих змін у нормативно-правовому полі банківської діяльності.

Друга сесія Banking&Compliance 2021 A2B Forum, була присвячена судовій практиці у фінансово-банківському секторі.

Модератором виступила Наталія Блажівська, суддя Касаційного адміністративного суду Верховного Суду, д.ю.н., доцентка.

Спікерами були:

Олег Ткачук , суддя Касаційного цивільного суду Верховного Суду, доктор юридичних наук, доцент.

, суддя Касаційного цивільного суду Верховного Суду, доктор юридичних наук, доцент. Василь Крат, суддя Касаційного цивільного суду Верховного Суду, к.ю.н..

суддя Касаційного цивільного суду Верховного Суду, к.ю.н.. Юлія Бездоля , суддя Господарського суду Одеської області, членкиня правління Асоціації розвитку суддівського самоврядування України.

, суддя Господарського суду Одеської області, членкиня правління Асоціації розвитку суддівського самоврядування України. Людмила Козятник, юристка Amber Law Company, адвокатка.

юристка Amber Law Company, адвокатка. Катерина Дробязко, юристка Amber Law Company, адвокатка.

юристка Amber Law Company, адвокатка. Денис Шкаровський , партнер VB PARTNERS.

, партнер VB PARTNERS. Олег Горецький, керуючий партнер ЮФ Горецький&Партнери, адвокат, член Ради адвокатів Київської області, голова Комітету ААУ з медіації, к.ю.н., доктор філософії у сфері права, медіатор.

На сесії було висвітлено найактуальнішу судову практику судів усіх інстанцій щодо спорів у банківсько-фінансовій сфері, спікери поділилися практичними порадами, на що звертати увагу при підготовці справи до суду, та при формуванні тактики та стратегії захисту прав та інтересів клієнтів.

Остання сесія, яку модерував Сергій Пересунько, адвокат Amber Law Company, була присвячена FinTech: переходу до інноваційних технологій.

Спікери розглянули сучасні тренди та інноваційні технології з точки зору їх застосування та актуальності у банківській сфері. Були висвітлені практичні та правові аспекти щодо діяльності необанків і зростання важливості та ролі FinTech.

Участь у дискусії взяли:

Анна Тігіпко , засновниця izibank;

, засновниця izibank; Ілля Соколюк , креативний директор Monobank;

, креативний директор Monobank; Віталій Горовий , засновник InSoft Partners, серійний IT підприємець;

, засновник InSoft Partners, серійний IT підприємець; Дмитро Басов , CEO Portmone.com;

, CEO Portmone.com; Андрій Валенко , юрист Amber Law Company, адвокат;

, юрист Amber Law Company, адвокат; Вероніка Зарубицька , юристка Amber Law Company, адвокатка;

, юристка Amber Law Company, адвокатка; Андрій Кравченко, Project Manager ЛІГА:ЗАКОН.

ААУ висловлює подяку:

всім учасникам — за активну участь, влучні запитання та справжню зацікавленість заходом.

спікерам, експертам та модераторам — за неймовірні виступи та корисний контент.

Генеральному партнеру форуму, в особі — Семена Ханіна, керуючого партнера Amber Law Company , к.е.н., члена Правління ААУ.

, к.е.н., члена Правління ААУ. Партнерам заходу: VB Partnters, ЮК "Горецький і партнери", Strong Legal Servis, ЛІГА: ЗАКОН.

Експонентному партнеру — МТБ Банку.

Інформаційним партнерам: Американській торговій палаті, Асоціації адміністративних судів, Європейській бізнес асоціації, Координаційному центру з надання правової допомоги, Асоціації розвитку суддівського самоврядування, "UVCA", "UNIC".

Медіа-партнерам: "ЛІГА:ЗАКОН", "33 канал", "Країна ФМ", "Юридична практика", "Юридична Газета", "Закон і Бізнес", "ЮРЛІГА", "Юрист & Закон", "Я і закон", "Протокол", "YouControl", "Юридичний вісник України", "Сomments.ua", "dsnews.ua", "delo.ua", "platon", "ФДК фінансовий директор компанії","grc.ua", "Legal hub. Online", "Вісник, офіційно про податки", "Україна-Бізнес", "LexIinform", "Post.factum", "OCG news", "Mind.ua", "Femida.ua", "Loйеr", "Prostobank", "Prostopravo.com.ua", "depo.ua", "Bank Мінфін", "borg.еxpert", "Банкиръ", "Agronews", "Ukrainian fintech hub", "Factoring hub", "Andreas Moskin", та ін.

Фотоальбом заходу за посиланням: https://bit.ly/3xA3NrG

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