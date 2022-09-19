Головні питання захисту бізнесу в умовах воєнного стану розглянуть на заході ААУ

Асоціація адвокатів України запрошує взяти участь в онлайн-марафоні: "Захист бізнесу в умовах воєнного стану".

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Низький інвестиційний клімат, постійні зміни в регуляторній та податковій політиках держави, а також законодавстві, тиск з боку останніх і рейдерство створюють ще більші загрози для бізнесу в умовах воєнного стану.

Під час онлайн-марафону найкращі експерти розповідатимуть про те, як попередити бізнес від можливих загроз та що робити, якщо ви же стикнулися з проблемами.

Дата: 23 вересня 2022 року

Час: 11:00-13:30

Формат: онлайн-дискусія, питання-відповіді

Програма та реєстрація за посиланням.

Теми для обговорення:

забезпечення безпеки персоналу та майна (релокація, дистанційна робота, електронний документообіг, кібербезпека);

захист від рейдерських атак під час війни. Антирейдерські новації;

оформлення права власності на майно;

практика застосування форс-мажорних обставин в умовах воєнного стану;

зміни у процедурі судового захисту;

оскарження дій правоохоронців та ін.

Модератор: Андрій Тригуб, асоційований партнер АО "Скляренко, Сидоренко та партнери", к.ю.н.

Серед спікерів:

Апреленко Олег, прокурор другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих теритріального управління ДБР Київської міської прокуратури;

Вдовичен Олег, керуючий партнер АО "Вдовичен та партнери", член Правління Асоціації адвокатів України, Голова комітету ААУ з питань захисту бізнесу, активів та прав інвесторів;

Грегірчак Ярослав, заступник бізнес-омбудсмена;

Грищенко Євген, заступник начальника другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих теритріального управління ДБР Київської міської прокуратури;

Гурська Анастасія, керівниця та засновниця АБ "Анастасії Гурської", Голова Центру захисту бізнесу Спілки українських підприємців;

Дубовик Віктор, керівник Офісу протидії рейдерству МЮУ;

Кошик Микола, голова Комітету ААУ з протидії рейдерству, співзасновник та керуючий партнер Koshyk & Partners Law Firm;

Кучеренко Тетяна, заступниця голови Комісії Нотаріальної палати України з аналітично методичного забезпечення нотаріальної діяльності, приватний нотаріус;

Непран Михайло, Перший віцепрезидент ТПП.

З приводу питань звертайтеся:

за тел.: + 38 (067) 441 10 27, +38(067) 239 86 90

email: [email protected]