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- Бізнес
- Дата публікації
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Головні питання захисту бізнесу в умовах воєнного стану розглянуть на заході ААУ
Асоціація адвокатів України запрошує взяти участь в онлайн-марафоні: "Захист бізнесу в умовах воєнного стану".
Низький інвестиційний клімат, постійні зміни в регуляторній та податковій політиках держави, а також законодавстві, тиск з боку останніх і рейдерство створюють ще більші загрози для бізнесу в умовах воєнного стану.
Під час онлайн-марафону найкращі експерти розповідатимуть про те, як попередити бізнес від можливих загроз та що робити, якщо ви же стикнулися з проблемами.
Дата: 23 вересня 2022 рокуПідписуйтеся на наш YouTube канал
Час: 11:00-13:30
Формат: онлайн-дискусія, питання-відповіді
Програма та реєстрація за посиланням.
Теми для обговорення:
- забезпечення безпеки персоналу та майна (релокація, дистанційна робота, електронний документообіг, кібербезпека);
- захист від рейдерських атак під час війни. Антирейдерські новації;
- оформлення права власності на майно;
- практика застосування форс-мажорних обставин в умовах воєнного стану;
- зміни у процедурі судового захисту;
- оскарження дій правоохоронців та ін.
Модератор: Андрій Тригуб, асоційований партнер АО "Скляренко, Сидоренко та партнери", к.ю.н.
Серед спікерів:
Апреленко Олег, прокурор другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих теритріального управління ДБР Київської міської прокуратури;
Вдовичен Олег, керуючий партнер АО "Вдовичен та партнери", член Правління Асоціації адвокатів України, Голова комітету ААУ з питань захисту бізнесу, активів та прав інвесторів;
Грегірчак Ярослав, заступник бізнес-омбудсмена;
Грищенко Євген, заступник начальника другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих теритріального управління ДБР Київської міської прокуратури;
Гурська Анастасія, керівниця та засновниця АБ "Анастасії Гурської", Голова Центру захисту бізнесу Спілки українських підприємців;
Дубовик Віктор, керівник Офісу протидії рейдерству МЮУ;
Кошик Микола, голова Комітету ААУ з протидії рейдерству, співзасновник та керуючий партнер Koshyk & Partners Law Firm;
Кучеренко Тетяна, заступниця голови Комісії Нотаріальної палати України з аналітично методичного забезпечення нотаріальної діяльності, приватний нотаріус;
Непран Михайло, Перший віцепрезидент ТПП.
З приводу питань звертайтеся:
за тел.: + 38 (067) 441 10 27, +38(067) 239 86 90
email: [email protected]