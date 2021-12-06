Goodex поглотил онлайн-магазин VIP-продуктов FoodLogistic

Украинский интернет-проект Goodex, который ранее поглотил сервис доставки свежих продуктов, приобрел интернет-магазин FoodLogistic. Сумма сделки не разглашается.

Об этом пишет AIN.UA.

Как сообщают в компании Goodex, поглощение FoodLogistic снизит порог бесплатной доставки и улучшит сервис.

По условиям соглашения, Goodex перенесла базу из 4000 клиентов vip-сегмента со средним чеком 2500 грн. Это позволит компании повысить экспертизу в работе с наиболее платежеспособными потребителями.

Также были приобретены нематериальные активы FoodLogistic: торговая марка, мобильное приложение, веб-сайт и социальные сети.

Goodex планирует увеличить капитализацию компании и количество заказов. Среди приоритетных целей – повышение маржинальности бизнеса с 25 до 35%.

«Покупка FoodLogistic также сделает упаковку для пищевых продуктов более экологически чистой. Сегодня мы активно растем, имеем клиентскую базу в 21 тысячу человек и не планируем на этом останавливаться», — говорит Владислав Савченко, основатель Goodex.

Владислав Савченко, основатель Powercode, запустил Foodex24 весной 2020 года. В сентябре 2021 года компания объявила о покупке Fresh Food за $300 тысяч и переименовании бренда в Goodex. В декабре 2021 года доставка продукции Goodex доступна по Киеву и Виннице. С весны этого года команда начала масштабироваться – запустила супермаркет и систему дарксторов в польском городе Бидгощ, работающую под брендом Foodex24.

В ассортименте онлайн-супермаркета Goodex более 5500 товаров на собственных складах площадью около 1200 кв. м. За ноябрь оборот составил около $700 тысяч.

FoodLogistic – украинский интернет-магазин и служба доставки VIP-товаров, запущенная Евгением Островым весной 2020 года. До поглощения Goodex компания работала в Киеве и области. Ассортимент FoodLogistic включал в себя продукты премиум-качества – от японской говядины до морепродуктов.