Google научит украинских педагогов цифровым премудростям дистанционного обучения

Компания Google Украина при поддержке Министерства образования и науки (МОН) организует бесплатное обучение для педагогических работников учреждений общего среднего образования по курсу "Эффективные решения Google for Education для облачного взаимодействия".

Как сообщает пресс-служба МОН, обучение будет проходить с 12 по 22 ноября 2020 года.

"Предоставление нашим учителям возможностей овладеть навыками по организации дистанционного обучения с использованием современных цифровых инструментов является сегодня одним из наших ключевых приоритетов. И мы очень благодарны представителям IT-сообщества за активное сотрудничество в этом направлении", — заявил заместитель министра образования и науки Украины Артур Селецкий.

В МОН отмечают, что зарегистрироваться на курс можно по призванию.

Во время обучения участники будут обрабатывать материалы по следующим практическим направлениям:

– возможности приложений Google Workspace (G Suite) при работе с web-интерфейсом персональных компьютеров;

– использование приложений Google Workspace (G Suite) на мобильных устройствах;

– проработки основных настроек безопасной работы в Интернете.

Программа курса рассчитана на 15 часов и состоит из следующих содержательных частей:

– пять модулей, состоящих из 2-х часов видеолекций, которые можно просматривать в записи, вместе с тренером;

– один час на самостоятельную проработку;

– один час — составление итогового теста.

Во время учебы учителя будут обеспечиваться методическим сопровождением и консультациями, на период обучения им будет предоставлен доступ к временному персональному аккаунту в реальной системе для ознакомления с системой G Suite for Education.

Обратная связь с участниками курса настроена через системы уведомлений, сдачи работ, получение частных консультаций к каждой задаче в среде Google класса. Отдельно будет обеспечена возможность учителям получить консультации через специально организованные встречи с тренерами в Google Meet.

При условии успешного прохождения обучения (выполнение 80% всех предложенных заданий и 80% правильных ответов на вопросы итогового теста) участники получат электронный сертификат о прохождении курса, который может быть зачислен как повышение квалификации.

Напомним, в Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект №4051, который предусматривает введение двух самостоятельных вида работы — дистанционную и надомную.

Работодатели при заключении трудового договора таких форм работ будут иметь право получить сведения о месте жительства или другом месте, где будут работать их специалисты.