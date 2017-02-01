Google отобрал у Apple первенство в рейтинге самых дорогих брендов мира

Google снова стал самым дорогостоящим брендов в мире. Согласно ежегодному рейтингу Global 500, который составляет компания Brand Finance, американский бренд Apple потерял свою позицию самого ценного бренда и его место занял Google.

За 2016 года стоимость бренда Google выросла с $88,2 млрд до $109,4 млрд (то есть на 24%), в то время как стоимость Apple упала с $145,9 млрд до $107,1 млрд.

Стоит отметить, что Google вернул себе лидерство рейтинга впервые с 2011 года. Google по-прежнему является главной поисковой системой мира, бренду удалось увеличить свои доходы от рекламы на 20% за 2016 год.

Генеральный директор Brand Finance Дэвид Хейг отметил: "Apple изо всех сил пытается сохранить свое технологическое преимущество, но рынок сейчас переполнен местными конкурентами и для компании грядут нелегкие времена".

На третьем остался интернет-ритейлер Amazon.com, стоимость бренда которого оценивается в $106,396 млрд (рост на 53%). Телекоммуникационная компания AT&T подорожала более чем на 45%, до $87,016 млрд, и поднялась до четвертой строчки списка по сравнению с шестой позицией в 2015 году. На пятое место с четвертого опустилась Microsoft, несмотря на то, что стоимость бренда выросла более чем на 13% — до $76,265 млрд.

Социальная сеть Facebook была оценена в $61,998 млрд.

Напомним, что Brand Finance каждый год анализирует тысячи брендов по всему миру. В конечную оценку включается ряд факторов, которые показывают влиятельность бренда на рынке, к примеру, инвестиции в маркетинг, лояльность к бренду, удовлетворенность персонала и корпоративную репутацию.

Также, по данным анализа самым сильным брендом в мире стал Lego. Аналитики утверждают, что датскому бренду удалось вернуться к лидерству лишь благодаря фильмам: Lego Movie (2014) и Lego Movie: Бэтмен (премьера 9 февраля 2017), а также цифровым инновациям: соцсети для детей Lego Life. А бренд Disney наоборот утратил свои позиции.

Напомним, что компания Apple пять лет подряд сохраняла за собой позицию самого дорогого бренда в мире.